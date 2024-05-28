Мужчина или мужчина: как правильно сказать на украинском языке
Источник:Завтрак с 1+1
В украинском языке есть немало синонимов. Однако не всегда все они являются взаимозаменяемыми в определенных контекстах.
Часто отдельные из них могут быть только разговорными вариантами. Одну пару таких слов назвал известный языковед и учитель Александр Авраменко, отмечает Образование 24.
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Чоловік или мужчина – как правильно на украинском
Языковед, в частности, рассказал, как правильно на украинском называть лицо мужского пола – чоловік или мужчина.
И акцентировал: Максим Рыльский учил нас также мудрости: "Не бійтесь заглядати у словник: то пишний яр, а не сумне провалля" (укр.).
Что ж, заглянем в пышный овраг. Разворачиваем словарь и читаем: "чоловік" – лицо мужского пола. "Мужчина" – то же, что и "чоловік" (укр.),
– заметил Авраменко.
И продолжил: в таком случае можно было бы сделать вывод, что оба слова можно употреблять для обозначения лиц мужского пола. Но это не совсем так.
"Мужчина" – разговорный вариант и редко употребляемый – поэтому нежелателен. Вывод такой: употребить слово "мужчина" – не грех. Но лучше лицо мужского пола называть "чоловіком",
– подчеркнул учитель.
И добавил, что именно "чоловіки", а не "мужчины" живут в поговорках. При этом привел одну из них: "Як чоловік жінку любить, то й лиха жінка доброю буде" (укр.).
- Ранее мы также рассказывали о том, как правильно на украинском называть страны Европы. Об этом вы можете узнать по ссылке.