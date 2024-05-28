Мужчина или мужчина: как правильно сказать на украинском языке

В украинском языке есть немало синонимов. Однако не всегда все они являются взаимозаменяемыми в определенных контекстах.

Часто отдельные из них могут быть только разговорными вариантами. Одну пару таких слов назвал известный языковед и учитель Александр Авраменко, отмечает Образование 24.

Интересно "Квіткою наснишся синьоокою": какими мелодичными словами поражал в песнях легендарный Ивасюк

Чоловік или мужчина – как правильно на украинском

Языковед, в частности, рассказал, как правильно на украинском называть лицо мужского пола – чоловік или мужчина.

И акцентировал: Максим Рыльский учил нас также мудрости: "Не бійтесь заглядати у словник: то пишний яр, а не сумне провалля" (укр.).

Что ж, заглянем в пышный овраг. Разворачиваем словарь и читаем: "чоловік" – лицо мужского пола. "Мужчина" – то же, что и "чоловік" (укр.),

– заметил Авраменко.

И продолжил: в таком случае можно было бы сделать вывод, что оба слова можно употреблять для обозначения лиц мужского пола. Но это не совсем так.

"Мужчина" – разговорный вариант и редко употребляемый – поэтому нежелателен. Вывод такой: употребить слово "мужчина" – не грех. Но лучше лицо мужского пола называть "чоловіком",

– подчеркнул учитель.

И добавил, что именно "чоловіки", а не "мужчины" живут в поговорках. При этом привел одну из них: "Як чоловік жінку любить, то й лиха жінка доброю буде" (укр.).