Почти все школы имеют кнопку вызова полиции, будут установлены и металлодетекторы, – МВД

Безопасность детей в учебных заведениях – один из приоритетов Министерства внутренних дел Украины. С этой целью принимается ряд мер.

В который раз отмечается, что безопасность наших детей – приоритет страны. Это отметил и Игорь Клименко международным партнерам, пишет 24 Канал, ссылаясь на МВД.

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Меры безопасности, которые действуют в учебных заведениях Украины

Во время заседания Секторальной рабочей группы "Правоохранительная деятельность" Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что безопасность детей в учебных заведениях – это один из приоритетов ведомства.

Среди мер безопасности в учреждениях общего среднего образования является наличие инспекторов Службы образовательной безопасности, оборудование тревожными кнопками и установление пропускного режима, в частности металлодетекторов.

Задача инспекторов Службы образовательной безопасности заключается в создании безопасных условий во время учебного процесса. В частности, полицейский:

координирует пропускной режим, чтобы ни одно постороннее лицо или подозрительный предмет не угрожали безопасности детей;

помогает ученикам решать любые конфликты мирным путем;

предотвращает правонарушения;

занимается патриотическим воспитанием;

мотивирует школьников к активной жизненной позиции.

План внутренней устойчивости Украины предусматривает, что в каждом учреждении среднего образования должен быть свой полицейский, который будет заботиться о безопасности детей. Безопасность в школах сочетает присутствие специалиста и арсенал технических средств. Сейчас почти все учреждения среднего образования оборудованы тревожными кнопками вызова полиции. Также работаем над надлежащим пропускным режимом. В частности, установлением рамочных металлодетекторов,

– добавил Игорь Клименко

Интересно! Сегодня в Украине инспекторами СОБ обеспечено почти 1200 учебных заведений.

Ранее, начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник рассказала о ситуациях, когда эта должность себя оправдала.

Инспекторы СОБ / фото МВД

За прошлый семестр были ситуации, связанные с задержанием на территории учебных заведений лиц, которые находились в розыске, с признаками наркотического и алкогольного опьянения. Обнаружены опасные предметы, такие как патроны или страйкбольные гранаты. Инспекторы организовывали эвакуацию детей во время сообщений о заминировании школы или падения обломков вражеского БпЛА неподалеку от учебного заведения.

Были случаи, когда инспекторы СОБ оказывали первую медицинскую помощь во время приступа астмы у ребенка и подозрения на аппендицит.

Мы понимаем, что самое главное – это предотвратить совершение правонарушения или чрезвычайного происшествия. За этот период были ситуации, где своевременная реакция инспекторов СОБ была просто необходима,

– прокомментировала Надежда Сытник.

Чтобы быть готовым к чрезвычайным ситуациям инспекторы СОБ, вместе с другими участниками образовательного процесса, отрабатывают алгоритмы реагирования на сигналы воздушной тревоги или заминирования. За прошлый семестр проведено более 67 тысяч интерактивных занятий.