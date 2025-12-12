Не употребляйте эту "рабскую форму": почему не стоит говорить "на Украине"

Часто можно услышать, что иностранцы пребывания или события на территории нашего государства описывают фразой "на Украине". В частности, так говорят россияне.

Можно услышать такое и из уст самих украинцев. Поэтому 24 Канал рассказывает, почему не стоит так говорить и как правильно.

Почему не стоит говорить "на Украине?"

Говорить "на Украине" не стоит. Украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какую ошибку делает немало украинцев и иностранцев, которые так говорят.

Запомните, что "на" мы говорим только тогда, когда ведем речь о части какой-то страны. Вот, например, "в Одесской области", "на Полесье". Или, скажем, "на Подляшье" в Польше,

– отметил филолог.

Зато предлог "в" надо употреблять тогда, когда называем просто страны.

Не говорите "на Украине" или "на Польше". Грамотно сказать "в Украине" или "в Польше". Поэтому, говорите не "на Украине", а "в Украине",

– подчеркнул учитель.

Интересно! "На Украине" любят говорить россияне. Так они пытаются навязать другим мнение о том, что Украина – якобы только окраина, край, колония РФ, а не самостоятельное государство со своей культурой, историей и традициями.

Доктор филологических наук Людмила Коваль при этом отметила, что одним из первых на защиту этой позиции стал выдающийся украинец, ученый, патриот и духовный лидер, Иван Огиенко. Он в 1935 году в красноречивой статье "В Украине, а не на Украине" писал: "В 1917 – 1920 годах существовала Украина как независимое государство... Должны принять только выражение "в Украине", как говорим: ... в Италии ..., выбросив окончательно и из нашего употребления грамматический признак нашего бывшего порабощения – рабскую форму "на Украине".

Друзья, давайте запомним раз и навсегда! В местном падеже предлог в (у) употребляется с названием государства, а предлог на – с географическими названиями, что являются составляющими, частями государства, поэтому правильно говорить в Украине, в Испании, в Великобритании, но на Подолье, на Донбассе, на Львовщине и тому подобное,

– подчеркнула Коваль.

Какие еще языковые интересности стоит знать?