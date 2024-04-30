Эксперт назвал минимальное количество первоклассников, которое должно с сентября наполнять класс

Наполняемость классов начальной школы в Украине должна ограничиваться 24 учениками. Соответствующая норма вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Эксперт по вопросам образования Центрального офиса реформ Сергей Дятленко отметил, что это указано в Законе "О полном общем среднем образовании". Соответствующую норму будут применять по набору в 1 класс.

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Сколько учеников должно быть с сентября в первом классе

Эксперт отметил, что другие классы начальной школы не будут переформатировать.

Упомянутая норма хорошо ложится для населенных пунктов со значительным количеством будущих первоклассников. Если раньше 86 первоклашек разделяли на 3 класса, то теперь это уже будет 4 класса. И это ОК,

– отметил Дятленко.

Однако, по его словам, если в селе на сегодня всего 26 первоклашек, то создавать 2 несостоятельные классы сложно.

Серьезным обоснованием является возможная миграция контингента во время войны. Думаю, что делить на 2 класса стоит, если количество учеников стабильно больше чем 28,

– убежден специалист.

В Украине проверяют знания учеников начальных классов

В школах Украины проходит основной этап третьего цикла общегосударственного внешнего мониторинга качества начального образования.

Участие в мониторинге принимают более 12 тысяч учеников 4-х классов из 408 школ в 19 областях и городе Киеве.

Участники мониторинга выполняют тестовые задания по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам (курс "Я исследую мир").

Полученные по итогам общего мониторинга данные позволят определить уровень сформированности читательской, математической и естественно-научной компетентностей ученичества, которое завершает получение начального образования.