Министерство образования и науки Украины представило для обсуждения общественности проект обновленного Государственного стандарта начального образования. Приобщиться могут педагоги, руководители учебных заведений, образовательные сообщества, родители и все желающие.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства. Действующий стандарт приняли в 2018 году.

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Что предусматривает обновленный Государственный стандарт начального образования?

Госстандарты пересматривают минимум раз в 8 – 10 лет.

В МОН отметили, что за последние годы система начального образования претерпела существенных вызовов из-за войны, изменение форматов обучения и условий работы педагогов, а также новые потребности учащихся.

Обновленный стандарт вводит ряд структурно важных элементов, которых не было в предыдущей редакции.

1. Впервые определили компетентностный потенциал каждой образовательной области.

Определили, какие именно компетентности должна сформировать начальная школа в пределах каждой из девяти отраслей – языково-литературной, математической, естественной, технологической, информатической, социальной и здоровьесберегающей, гражданской и исторической, художественной, а также области "Физическая культура".

2. Упорядочили требования к результатам обучения и ввели ориентиры для оценивания.

Каждая отрасль получила детализированные ориентиры для оценивания.

3. Учли языково-культурное разнообразие и потребности детей с ООП.

В стандарте появились отдельные требования к результатам обучения для детей, которые получают образование на украинском жестовом или иностранном жестовом языке, а также для тех, кто учится на языках национальных сообществ.

4. Обеспечили связь между всеми уровнями образования.

Содержание образования в 1 – 4 классах не рассматривается отдельно, а является частью целостной образовательной траектории ребенка на протяжении всей школы.

5. Стандарт опирается на уже имеющуюся практику.

Для учительниц и учителей не предусмотрели радикальных изменений в подходах к обучению. На основе обновленного стандарта создадут типовую образовательную программу и новые модельные учебные программы.

Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года.

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Как присоединиться к обсуждению?

Замечания можно отправить:

через платформу eDEM;

или на электронные адреса: kateryna.taranik-tkachuk@mon.gov.ua, yevhenii.simenyk.mon@gmail.com.

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