МОН обновило Государственный стандарт начального образования: какие изменения предлагают
- МОН Украины представило на обсуждение обновленный Государственный стандарт начального образования.
- Новый стандарт предусматривает компетентностный потенциал каждой образовательной области, упорядочивает требования к результатам обучения, учитывает языково-культурное разнообразие, обеспечивает связь между уровнями образования и тому подобное.
- Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года.
Министерство образования и науки Украины представило для обсуждения общественности проект обновленного Государственного стандарта начального образования. Приобщиться могут педагоги, руководители учебных заведений, образовательные сообщества, родители и все желающие.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства. Действующий стандарт приняли в 2018 году.
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Что предусматривает обновленный Государственный стандарт начального образования?
Госстандарты пересматривают минимум раз в 8 – 10 лет.
В МОН отметили, что за последние годы система начального образования претерпела существенных вызовов из-за войны, изменение форматов обучения и условий работы педагогов, а также новые потребности учащихся.
Обновленный стандарт вводит ряд структурно важных элементов, которых не было в предыдущей редакции.
1. Впервые определили компетентностный потенциал каждой образовательной области.
Определили, какие именно компетентности должна сформировать начальная школа в пределах каждой из девяти отраслей – языково-литературной, математической, естественной, технологической, информатической, социальной и здоровьесберегающей, гражданской и исторической, художественной, а также области "Физическая культура".
2. Упорядочили требования к результатам обучения и ввели ориентиры для оценивания.
Каждая отрасль получила детализированные ориентиры для оценивания.
3. Учли языково-культурное разнообразие и потребности детей с ООП.
В стандарте появились отдельные требования к результатам обучения для детей, которые получают образование на украинском жестовом или иностранном жестовом языке, а также для тех, кто учится на языках национальных сообществ.
4. Обеспечили связь между всеми уровнями образования.
Содержание образования в 1 – 4 классах не рассматривается отдельно, а является частью целостной образовательной траектории ребенка на протяжении всей школы.
5. Стандарт опирается на уже имеющуюся практику.
Для учительниц и учителей не предусмотрели радикальных изменений в подходах к обучению. На основе обновленного стандарта создадут типовую образовательную программу и новые модельные учебные программы.
Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года.
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Как присоединиться к обсуждению?
Замечания можно отправить:
- через платформу eDEM;
- или на электронные адреса: kateryna.taranik-tkachuk@mon.gov.ua, yevhenii.simenyk.mon@gmail.com.
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