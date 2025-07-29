Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства. Чинний стандарт ухвалили у 2018 році.

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Що передбачає оновлений Державний стандарт початкової освіти?

Держстандарти переглядають щонайменше раз на 8 – 10 років.

У МОН зауважили, що за останні роки система початкової освіти зазнала суттєвих викликів через війну, зміну форматів навчання та умов роботи педагогів, а також нові потреби учнів.

Оновлений стандарт запроваджує низку структурно важливих елементів, яких не було у попередній редакції.

1. Уперше визначили компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі.

Визначили, які саме компетентності має сформувати початкова школа в межах кожної з дев'яти галузей – мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, а також галузі "Фізична культура".

2. Упорядкували вимоги до результатів навчання та запровадили орієнтири для оцінювання.

Кожна галузь отримала деталізовані орієнтири для оцінювання.

3. Врахували мовно-культурне розмаїття й потреби дітей з ООП.

У стандарті з'явилися окремі вимоги до результатів навчання для дітей, які здобувають освіту українською жестовою або іноземною жестовою мовою, а також для тих, хто навчається мовами національних спільнот.

4. Забезпечили зв'язок між усіма рівнями освіти.

Зміст освіти у 1 – 4 класах не розглядається окремо, а є частиною цілісної освітньої траєкторії дитини впродовж усієї школи.

5. Стандарт опирається на вже наявну практику.

Для вчительок і вчителів не передбачили радикальних змін у підходах до навчання. На основі оновленого стандарту створять типову освітню програму та нові модельні навчальні програми.

Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025.

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Як долучитися до обговорення?

Зауваження можна надіслати:

через платформу eDEM;

або на електронні адреси: kateryna.taranik-tkachuk@mon.gov.ua, yevhenii.simenyk.mon@gmail.com.

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