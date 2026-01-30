Обнародовали демонстрационные варианты НМТ-2026

Нынешнюю модель вступительной кампании 2026 года уже определили. Поступающие на первый курс вузов будут сдавать национальный мультипредметный тест.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Экзамен не будет сложнее чем в предыдущие годы.

Что известно об НМТ в 2026 году?

УЦОКО при этом обнародовал демонстрационные варианты тестов. Они должны помочь будущим участникам тестирования научиться распределять время на выполнение заданий по различным предметам, определить темы, над которыми стоит тщательно поработать и тому подобное.

Здесь есть не только тесты, но и правильные ответы к ним, что позволяет сразу себя проверить. Заметим, что при выполнении заданий по математике, физике и химии можно пользоваться справочными материалами, к тому же не только тренируясь, но и на реальном тестировании. Они будут размещены в тестировщике,

– напоминают в Центре.

Зато воссоздать атмосферу УМТ, ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика, максимально приближенным к тому, который будет на реальном УМТ, потренироваться выполнять задания, научиться правильно обозначать ответы на задания различных форм поможет платформа "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО).

Как будет происходить НМТ в 2026 году?