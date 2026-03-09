Как зарегистрироваться на НМТ в 2026 году?

  • 5 марта стартовал основной период регистрации на национальный мультитест в 2026 году. Продлится до 2 апреля 2026 года.
  • Украинский центр оценивания качества образования уже определил порядок регистрации.
  • Для регистрации на НМТ выпускники должны создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО. Это можно сделать с помощью Дії или заполнив форму в регистрационном сервисе.
  • Будущим участникам НМТ также советуют просматривать информацию в персональном кабинете.
  • Доработать замечания надо как можно быстрее и еще раз отправить все на проверку до 7 апреля.