"Сложный НМТ в 2026 году": Лисовой обратился с важной информацией к участникам

Глава МОН Украины Оксен Лисовой рассказал, является ли национальный мультипредметный тест тяжелым. Также уточнил, на что стоит обращать внимание нынешним участникам.

Так, чиновник подчеркнул, что информация о том, что УМТ является сложным – это враждебная ИПСО. Об этом глава МОН заявил на пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.

Смотрите также Мотивационные письма не нужны: основные новации этой вступительной кампании

Сложный ли НМТ?

Лисовой говорит, что информацию о сложном тесте целенаправленно разгоняют из неукраинских центров. Зато НМТ на самом деле вполне можно сдать.

Когда формируются задачи, уровень сложности учитывает те обстоятельства, в которых находятся дети,

– заявил министр.

И напомнил, как в прошлом году создавали "искусственную панику" о том, что невозможно сдать тестирование по математике и английскому. Тогда "целью ИПСО", уточнил он, было подтолкнуть молодежь к выезду за границу.

Министр также рассказал, что на самом деле факты демонстрируют, что в прошлом году и математику участники НМТ сдали лучше, чем в 2024 году. Средний балл по английскому языку тоже оказался лучше.

УЦОКО работает с учетом всех обстоятельств. Учитывают обстоятельства каждого года, и тест НМТ не является чрезвычайно сложным, чтобы его не сдать,

– говорит чиновник.

Он также добавил, что школы уже работают над наверстыванием зимних образовательных потерь. В частности, перенесли подготовку учеников на другой период или увеличили количество часов, где это нужно.

К слову, по состоянию на 23 марта 251 245 человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2026 года, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Как будет происходить тестирование?