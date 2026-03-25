"Сложный НМТ в 2026 году": Лисовой обратился с важной информацией к участникам
- Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что информация о сложности национального мультипредметного теста – это враждебная ИПСО.
- По словам минситра, тест вполне можно сдать.
Глава МОН Украины Оксен Лисовой рассказал, является ли национальный мультипредметный тест тяжелым. Также уточнил, на что стоит обращать внимание нынешним участникам.
Так, чиновник подчеркнул, что информация о том, что УМТ является сложным – это враждебная ИПСО. Об этом глава МОН заявил на пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.
Смотрите также Мотивационные письма не нужны: основные новации этой вступительной кампании
Сложный ли НМТ?
Лисовой говорит, что информацию о сложном тесте целенаправленно разгоняют из неукраинских центров. Зато НМТ на самом деле вполне можно сдать.
Когда формируются задачи, уровень сложности учитывает те обстоятельства, в которых находятся дети,
– заявил министр.
И напомнил, как в прошлом году создавали "искусственную панику" о том, что невозможно сдать тестирование по математике и английскому. Тогда "целью ИПСО", уточнил он, было подтолкнуть молодежь к выезду за границу.
Министр также рассказал, что на самом деле факты демонстрируют, что в прошлом году и математику участники НМТ сдали лучше, чем в 2024 году. Средний балл по английскому языку тоже оказался лучше.
УЦОКО работает с учетом всех обстоятельств. Учитывают обстоятельства каждого года, и тест НМТ не является чрезвычайно сложным, чтобы его не сдать,
– говорит чиновник.
Он также добавил, что школы уже работают над наверстыванием зимних образовательных потерь. В частности, перенесли подготовку учеников на другой период или увеличили количество часов, где это нужно.
К слову, по состоянию на 23 марта 251 245 человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2026 года, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.
Как будет происходить тестирование?
- 5 марта началась регистрация на НМТ-2026. Продлится до 2 апреля.
- Основная сессия НМТ в 2026 году будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля.
- На мультитесте будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.
- УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам.