Глава МОН назвал процент выпускников, которые не сдают НМТ

Процент выпускников, которые не могут набрать минимальный проходной балл на НМТ, крайне низкий. Он колеблется до 20% из года в год.

Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Укринформ.

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Сколько участников НМТ проваливают экзамен?

Чиновник заявил, что такой низкий процент свидетельствует о том, что тест доступен и его сдать возможно.

Поступление в университет тоже имеет определенный порог каких-то базовых знаний. И этот порог не является слишком высоким,

– уточнил министр.

Лисовой также отметил, что не поддерживает исключение математики из списка обязательных предметов НМТ. Также он за сохранение украинского языка и истории Украины как базовых дисциплин.

История Украины – это базовая мировоззренческая вещь, которая об идентичности и понимании пути своей нации. Это должно быть в тестах НМТ, так же как и украинский язык,

– считает министр.

Также он советует выбирать обучение в колледжах. Туда для поступления не нужно сдавать НМТ.

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Что известно об изменениях в НМТ?