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Учеба Образование в Украине Глава МОН назвал процент выпускников, которые не сдают НМТ
8 июня, 15:43
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Обновлено - 16:02, 8 июня

Глава МОН назвал процент выпускников, которые не сдают НМТ

Мария Волошин

Процент выпускников, которые не могут набрать минимальный проходной балл на НМТ, крайне низкий. Он колеблется до 20% из года в год.

Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Укринформ.

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Сколько участников НМТ проваливают экзамен?

Чиновник заявил, что такой низкий процент свидетельствует о том, что тест доступен и его сдать возможно.

Поступление в университет тоже имеет определенный порог каких-то базовых знаний. И этот порог не является слишком высоким, 
– уточнил министр.

Лисовой также отметил, что не поддерживает исключение математики из списка обязательных предметов НМТ. Также он за сохранение украинского языка и истории Украины как базовых дисциплин.

История Украины – это базовая мировоззренческая вещь, которая об идентичности и понимании пути своей нации. Это должно быть в тестах НМТ, так же как и украинский язык, 
– считает министр.

Также он советует выбирать обучение в колледжах. Туда для поступления не нужно сдавать НМТ.

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Что известно об изменениях в НМТ?

  • Народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, уменьшить количество предметов до трех.
  • Украинцы устроили дискуссию относительно того, надо ли забирать математику из списка обязательных предметов.
  • Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко считает, что математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов.
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что математика должна быть обязательным предметом.

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