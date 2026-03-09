Должны быть уверены: можно ли на НМТ случайно завершить экзамен

На прошлой неделе началась регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Проверять знания участников будут с мая.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко при этом рассказала важные детали, касающиеся экзамена.

Смотрите также Пересдать НМТ, если получил низкий балл, можно: когда именно

Можно ли случайно завершить тестирование?

Вакуленко спросили, можно ли случайно нажать кнопку "завершить" тестирование.

Нет, нельзя. Эта кнопка связана с серией уточняющих вопросов о том, уверены ли вы уверены, что хотите завершить тестирование, или вы выполнили все задания,

– уточнила она.

И подчеркнула, что случайно щелкнуть кнопку "завершить" просто невозможно.

Интересно! УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам, которые будут на НМТ в 2026 году.

Надо ли сохранять задания?

Руководительница УЦОКО при этом рассказала, надо ли хранить каждое задание. В частности, уточнила, сохраняется ли информация во время отключений света в тестировщике.

Так, сохраняется. После задания есть кнопка "сохранить". После выполнения каждого задания вы сохраняете ответ на каждое задание,

– отметила она.

И добавила, что эти ответы после сохранения останутся в системе.

Смотрите также Форс-мажорные условия: составит ли участник УМТ в случае тревоги или отключения света

Как будет происходить НМТ в 2026 году?