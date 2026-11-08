В Украине прошел Национальный тест по медиаграмотности: какие результаты

Почти 65 тысяч украинцев сдали Национальный тест по медиаграмотности этого года. В целом более 93,5 % участников продемонстрировали высокий или очень высокий уровень.

Тестирование проходило с 26 по 30 октября на платформе "Дия.Образование". Об этом сообщает Министерство культуры Украины в фейсбуке.

Каков уровень медиаграмотности украинцев

Наиболее активно в тестировании приняли участие жители Львовской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областей, а также Киева.

Среди участников – более 22,7 тысячи государственных служащих, 11,5 тысячи работников образования и 10 тысяч школьников и студентов.

Главной мотивацией стало желание проверить собственные знания и узнать что-то новое. Результаты тестирования подтверждают важность дальнейшего развития медиа-, цифровой и ИИ-грамотности в Украине.

Результаты такие:

самый высокий уровень "Гуру" получили 52 175 человек, то есть 80,4%;

уровень "Майже гуру" – 8 527 человек, то есть 13,1%;

уровень "Начинающий" – 3 012 человек, то есть 4,6%;

уровень "Новичок" – 1 202 человека, то есть 1,9%.

Умение отличать факты от фейков, распознавать манипуляции и проверять источники помогает сохранять независимость в собственных суждениях. В условиях российской войны против Украины это особенно важно: враг использует дезинформацию, чтобы посеять панику, разделить общество и подорвать доверие между людьми,

– отметила глава Минкульта Татьяна Бережная.

С чего состоял тест

Тест состоял из пяти тематических блоков:

достоверность и влияние информации;

социальные сети;

ответственное и этичное поведение в СМИ;

фактчекинг;

кибергигиена и безопасность в сети.

Национальный тест по медиаграмотности провели Министерство культуры Украины и Министерство цифровой трансформации Украины в рамках Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр" на платформе "Дия.Образование".