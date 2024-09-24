Оксен Лисовой получил новую заместительницу

Правительство назначило нового заместителя министра образования и науки Украины. Ею стала Надежда Кузьмичева.

Она будет отвечать за школьное образование. Решение приняли на заседании правительства 24 сентября.

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Надежда Кузьмичева – заместитель министра образования и науки

Надежда Кузьмичева имеет степень магистра социологии Запорожского национального университета и получает образование по магистерской программе по глобальному менеджменту в Американском университете Киева. В последние годы она активно работает в сфере образования и бизнеса, занимая ключевые должности и управляя рядом важных проектов.

Она также соучредитель и генеральный директор (2020–2024) ООО "Глобал Эдьюкейшн" и ООО "Образование будущего ЮА". Под ее руководством в 2021 году открыли Центр креативных технологий TUMO в Киеве. В мае 2024 года аналогичное пространство под брендом UA-Teens открыли во Львове. Миссия компании – создание безбарьерных пространств для самореализации молодежи через креативные технологии.

До этого Надежда возглавляла Центр независимых социологических исследований Запорожского национального университета, фокусируясь на изучении вопросов академической добропорядочности, коррупционных рисков в образовании, качества образования, моделей формирования выбора профессии старшеклассниками. Имеет 11 лет педагогического стажа.

С 2023 года была советницей Михаила Федорова, вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий, и координировала образовательные стратегические проекты.

В МОН говорят, что это назначение усилит их команду для реализации важных образовательных реформ.