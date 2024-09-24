Вона відповідатиме за шкільну освіту. Рішення ухвалили на засіданні уряду 24 вересня.

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Надія Кузьмичова – заступниця міністра освіти і науки

Надія Кузьмичова має ступінь магістра соціології Запорізького національного університету та здобуває освіту за магістерською програмою з глобального менеджменту в Американському університеті Києва. Упродовж останніх років вона активно працює у сфері освіти та бізнесу, обіймаючи ключові посади та керуючи низкою важливих проєктів.

Вона також співзасновниця і генеральна директорка (2020–2024) ТОВ "Глобал Едьюкейшн" та ТОВ "Освіта майбутнього ЮА". Під її керівництвом у 2021 році відкрили Центр креативних технологій TUMO в Києві. У травні 2024 року аналогічний простір під брендом UA-Teens відкрили у Львові. Місія компанії – створення безбар'єрних просторів для самореалізації молоді через креативні технології.

До цього Надія очолювала Центр незалежних соціологічних досліджень Запорізького національного університету, фокусуючись на вивченні питань академічної доброчесності, корупційних ризиків в освіті, якості освіти, моделей формування вибору професії старшокласниками. Має 11 років педагогічного стажу.

З 2023 року була радницею Михайла Федорова, віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, та координувала освітні стратегічні проєкти.

У МОН кажуть, що це призначення підсилить їхню команду для реалізації важливих освітніх реформ.