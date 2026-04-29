Слово "наглый" вы точно употребляете неправильно: что оно означает на самом деле
- Слово "наглый" в украинском языке означает "внезапный" или "неотложный", а не "нахальный" или "дерзкий", как в русском.
- Примеры использования: нагла смерть (внезапная), нагла потреба (срочная), наглий наступ (быстрый), нагла работа (немедленная).
Представьте, что слово "наглый" – это маленькая языковая ловушка. Многие употребляют его неправильно, думая, что оно означает "нахальный".
Что на самом деле означает слово "наглый" в украинском языке, рассказываем со ссылкой на языковеда Алину Острожскую.
Какое значение имеет слово "наглый"?
Слово "наглый" вы точно слышали и, вероятно, употребляли. Но в том ли значении?
Оно не имеет значения "наглый" или "дерзкий", как в русском. Поэтому говорить "наглый человек" – на украинском неправильно.
Ресурс "Горох" подает несколько значений слова "наглый", но точно не для описания поведения, как и СУМ-11 и СУМ-20: наглый:
- тот, что происходит внезапно, неожиданно, непредсказуемо: "Не знаю як для кого, а для мене війна прийшла, як нагла ніч серед білого дня". (Иван Муратов).
- дело, которое надо сделать немедленно, без промедлений: "Справа нагла, пане докторе…" (Ирина Вильде).
- очень сильный, бурный, быстрый своим проявлением, течением: "– Оце недавно лили ливнем місцями страшні наглі дощі. Подекуди вже повиривало греблі на Раставиці". (Иван Нечуй-Левицкий).
- жизненно необходимый, насущный; настоятельный: "Якби не така нагла потреба, то ні за що б не сіла я тепер до писання". (Леся Украинка).
Вы точно встречали это слово в украинской литературе и, возможно, удивлялись. Но теперь понятно, почему оно будто "не подходило" к предложению.
"Наглый", это другое: смотрите видео
Слово имеет праславянское происхождение – "naglú". И оно сохранилось именно в таком значении "внезапно / неожиданно" не только в украинском языке, но и в польском – "nagle".
И это простое слово позволяет звучать интересно и аутентично. И использовать его можно следующим образом:
- Нагла смерть – внезапная, неожиданная смерть.
- Нагла потреба – срочная, неотложное дело.
- Наглий напад – быстрое, неожиданное наступление.
- Нагла работа – работа, которую надо выполнить немедленно.
А еще можно сказать "нагле", то есть "срочно", "уже" – "зателефонуй нагле".
Именно такое задание может попасться выпускникам на НМТ. Поэтому заметьте, что старшеклассники знают значение слова, а теперь и вы тоже.
Обратите внимание! Среди заданий национального мультитеста по украинскому языку есть толкование слов как иноязычного происхождения, так и редко употребляемых украинских. О примерах таких слов мы писали ранее. Проверьте себя, знаете ли, что такое: рахманний, ґречний, субтильний.
Если же хотим описать человека – "наглый человек", то замените эту кальку с русского на другие слова: "зухвалий", "нахабний", "безсоромний". Или одним словом – наглец.
Поэтому используйте слово "наглый" в украинском языке правильно – в значении "внезапный" или "неотложный". Таким образом мы сохраняем точность и красоту украинского слова.