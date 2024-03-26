Экс-глава УЦОКО предложил ввести жесткие штрафы в школах

Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук считает, что ученики в школах сегодня ведут себя часто недостойно. При этом предложил наказывать штрафами за это.

Педагог также рассказал, что, к примеру, в Казахстане, действует такая система. Там предусмотрели денежное и административное наказание за нарушение закона учениками.

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Ликарчук предлагает наказывать за недостойное поведение в школах

Ликарчук говорит: дети ведут себя так, как их научили (воспитали) родители. По его мнению, даже если педагоги во время уроков носит нагрудную камеру, родители из нее ничего не увидят. Даже, если захотят увидеть.

Не столько видеокамеры нужны, а ответственность родителей через систему солидных штрафов за недостойное поведение ребенка в школе,

– считает он.

Также, по мнению Ликарчука, нужно перестать держать в учебном заведении тех учеников или студентов, которым это образование не нужно, которые его не хотят получать тяжелым трудом.

Под принуждением образование не приобретается, а учебное заведение – не богадельня, в которой кормят, развлекают, пыль с учеников стряхивают и сопли вытирают ... Потому что вскоре в школах ученикам учителя будут вытирать не только сопли. К тому идет,

– считает педагог.

Ранее мы информировали о том, почему в Раде обеспокоены количеством выпускников педагогических вузов, которые становятся учителями. Как это должна изменить реформа высшего образования, читайте по ссылке.