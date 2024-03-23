Об этом рассказал глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Рады Сергей Бабак. И отметил, что будущая реформа высшего образования имеет целью решить проблему трудоустройства студентов-бюджетников.
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Почему студенты-педагоги не становятся учителями
Бабак считает такие цифры трагедией, ведь государство тратит огромные деньги на подготовку в таких масштабах.
Поэтому мы хотим дать гарантированное рабочее место после окончания учреждения высшего образования тем детям, которые будут учиться на госзаказе,
– сообщил Бабак.
Также акцентировал на важности того, чтобы уже после второго курса студенты понимали, что они продолжают учиться на бюджете и государство предоставит им стипендию в размере минимальной зарплаты. Так студентам не нужно будет думать о дополнительном заработке. Они смогут сконцентрироваться на профессии.
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Финансирование получения высшего образования изменят
- В Украине изменят принцип финансирования получения высшего образования.
- Так, на днях Верховная Рада поддержала законопроект #10399 в первом чтении.
- Глава МОН Оксен Лисовой отметил, что это – большой шаг в реформе финансирования высшего образования.
- Проект предусматривает введение государственных грантов для получения высшего образования. Также – изменение подходов к формированию госзаказа.
- Министр заявил: главная идея реформирования – отойти от черно-белого распределения на "бюджетник и контрактник" и благодаря грантам увеличить количество студентов, которые получают государственную поддержку для обучения в ЗВО.