Про це розповів очільник Комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради Сергій Бабак. І наголосив, що майбутня реформа вищої освіти має на меті розв'язати проблему працевлаштування студентів-бюджетників.
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Чому студенти-педагоги не стають учителями
Бабак вважає такі цифри трагедією, адже держава витрачає шалені гроші на підготовку в таких масштабах.
Тому ми хочемо дати гарантоване робоче місце після закінчення закладу вищої освіти тим дітям, які навчатимуться на держзамовленні,
– повідомив Бабак.
Також акцентував на важливості того, щоб уже після другого курсу студенти розуміли, що вони продовжують навчатися на бюджеті й держава надасть їм стипендію в розмірі мінімальної зарплати. Так студентам не потрібно буде думати про додатковий заробіток. Вони зможуть сконцентруватися на професії.
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Фінансування здобуття вищої освіти змінять
- В Україні змінять принцип фінансування здобуття вищої освіти.
- Так, днями Верховна Рада підтримала законопроєкт #10399 у першому читанні.
- Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив, що це – великий крок у реформі фінансування вищої освіти.
- Проєкт передбачає запровадження державних грантів для здобуття вищої освіти. Також – зміну підходів до формування держзамовлення.
- Міністр заявив: головна ідея реформування – відійти від чорно-білого розподілу на "бюджетник і контрактник" та завдяки грантам збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для навчання в ЗВО.