Про це розповів очільник Комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради Сергій Бабак. І наголосив, що майбутня реформа вищої освіти має на меті розв'язати проблему працевлаштування студентів-бюджетників.

Дивіться також Рік у кріслі міністра: як реформує українську освіту Оксен Лісовий

Чому студенти-педагоги не стають учителями

Бабак вважає такі цифри трагедією, адже держава витрачає шалені гроші на підготовку в таких масштабах.

Тому ми хочемо дати гарантоване робоче місце після закінчення закладу вищої освіти тим дітям, які навчатимуться на держзамовленні,

– повідомив Бабак.

Також акцентував на важливості того, щоб уже після другого курсу студенти розуміли, що вони продовжують навчатися на бюджеті й держава надасть їм стипендію в розмірі мінімальної зарплати. Так студентам не потрібно буде думати про додатковий заробіток. Вони зможуть сконцентруватися на професії.

Дивіться також Рада зробила "великий крок у реформі фінансування вищої освіти"

Фінансування здобуття вищої освіти змінять