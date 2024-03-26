Освітянин також розповів, що, до прикладу, у Казахстані, діє така система. Там передбачили грошове та адміністративне покарання за порушення закону учнями.

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Лікарчук пропонує карати за негідну поведінку у школах

Лікарчук каже: діти поводяться так, як їх навчили (виховали) батьки. На його думку, навіть якщо педагоги під час уроків носить нагрудну камеру, батьки із неї нічого не побачать. Навіть, якщо захочуть побачити.

Не стільки відеокамери потрібні, а відповідальність батьків через систему солідних штрафів за негідну поведінку дитини в школі,

– вважає він.

Також, на думку Лікарчука, потрібно перестати тримати в закладі освіти тих учнів чи студентів, яким ця освіта не потрібна, які її не хочуть здобувати тяжкою працею.

Під примусом освіта не здобувається, а заклад освіти – не богадільня, в якій годують, розважають, пилюку з учнів струшують і соплі витирають… Бо незабаром в школах учням учителі будуть витирати не лише соплі. До того йде,

– вважає освітянин.

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