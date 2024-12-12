"Действенный штраф – 10 тысяч гривен": образовательный омбудсмен рассказала, как бороться с буллингом

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик одним из приоритетов деятельности определила улучшение механизмов защиты детей от буллинга. Она обозначила главные пробелы и свое видение, как их преодолеть.

Надежда Лещик в интервью для "Освитория.Медиа" рассказала, через какие механизмы усилит защиту детей от буллинга, пишет 24 Канал.

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Как улучшить механизм защиты детей от буллинга

Одним из приоритетов в работе новый омбудсмен определила – преодоление буллинга и наказание за него.

В нынешних механизмах в сфере защиты детей от буллинга есть немало недостатков, главными из которых являются:

Учителя, которых обвиняли в буллинге или даже суд признал виновными в совершении буллинга, продолжают работать в школе. Наказание ограничивается уплатой штрафа и они снова могут трудоустроиться в другое учебное заведение. Итак, случаи травли детей могут повториться в другом заведении.

По моему мнению, и по мнению других законодателей, такой учитель должен быть отстранен от педагогической деятельности на определенный период,

– отмечает Лещик.

Большая часть случаев не получают судебного приговора. Анализ судебных решений о буллинге и статистики Государственной судебной администрации Украины свидетельствует:

45% обращений получают приговор,

55% – остаются без судебного реагирования из-за истечения сроков наложения административного взыскания (всего три месяца) и ненадлежащее оформление документов, в частности недостаток доказательств. Адвокаты буллеров активно этим пользуются, затягивая процесс.

Мы стремимся, чтобы рассмотрение дела о совершении буллинга, можно было продолжить в суде с трех месяцев до года. Так будет восстановлена справедливость,

– отмечает омбудсмен.

Первые изменения, которые предлагает образовательная омбудсменка, – это сроки и штрафы.

Срок рассмотрения дела следует увеличить, чтобы вся работа над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности не была напрасной. Три месяца мало, чтобы суд успевал рассматривать дело и выносить решение. Но решение за депутатами Верховной Рады Украины.

Часть дел разваливается в суде из-за ненадлежаще оформленных документов. Пострадавшие от буллинга имеют проблемы со сбором и оформлением доказательств. Прежде всего, чтобы защитить и отстоять свои права, надо делать аудиозаписи и видеозаписи противоправных действий. Без этого доказать факт травли очень сложно, а иногда – невозможно.

Однако, даже использование этих материалов в качестве доказательств в суде может быть проблематичным, несмотря на то, что законодательство предусматривает возможность фото- и видеосъемки противоправных действий для защиты своих прав.

Мы сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда ученики делали такие записи, а буллеры или родители буллеров, или педагоги забирали у детей гаджеты и удаляли их,

– рассказывает Лещик.

Образовательный омбудсмен убеждена, что важным шагом должно быть существенное увеличение штрафов за буллинг. Сегодня эта сумма составляет 850 – 1700 гривен – это небольшая сумма, которая не всех заставляет задуматься над изменениями подходов в воспитании ребенка.

Многим родителям и учителям легче просто оплатить этот небольшой штраф без реагирования и проведения воспитательных разговоров и мероприятий для ребенка.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Лещик отметила, что разработан законопроект нового кодекса об административных правонарушениях. Там есть предложение существенно повысить штрафы, в том числе и за буллинг.

Мое личное мнение: действенный штраф за буллинг – от 10 000 гривен. Такая сумма заставит серьезно задуматься и станет предостережением для участников образовательного процесса,

– отмечает Надежда Лещик.

Признаки буллинга / инфографика Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка

Что такое буллинг Это деяния (действия или бездействие) участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица и (или) таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Обычно термином "буллинг" описывают травлю среди учеников, однако бывают случаи травли школьников учителями, а иногда и учителя учениками. То есть это: