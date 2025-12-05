Что такое "накладанец": вы точно знаете и смакуете это слово

Интересно, что иногда мы знаем заимствованные слова, но даже не подозреваем, что имеем аутентичное. А когда его слышим, то оно кажется очень экзотическим.

Что означает слово "накладанец"

Что стоит называть по-украински "накладанець"?

Горячий чай или кофе и кусочек хлеба с маслом, сыром или колбасой, или даже вареньем, частый завтрак для многих украинцев. Такую композицию из хлеба, намазки и вкусностей мы знаем под названием бутерброд, бутерброд или сэндвич. И мы так привыкли к этим словам, что уже не обращаем внимания, что они "чужаки".

Слово "бутерброд" пришло к нам из немецкого: Butterbrot – "хлеб с маслом".

Слово "канапе" уже французского происхождения – canapé, буквально – диван.

А "сэндвич" – имеет английское происхождение – sandwich: мясо между двумя кусками хлеба.

Все эти слова присутствуют в словарях и считаются нормативными. Но есть и свое слово – "накладанець".

"Накладанець" – это старинное украинское слово для обозначения бутерброда. Оно буквально обозначает – кусок хлеба, на который что-то наложено. Слово имеет древнее происхождение и его активно популяризируют в литературе.

На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня .. та велика таця з накладанцями. (Юрій Винничук).

На ранок ми зустрічаємося до сніданку. Трав'яний чай, завивані накладанці з лавашу і сиру, свіжі овочі. (Любко Дереш).

Хотя "накладанец" является более колоритным и исконно украинским словом, в повседневной речи чаще употребляют заимствованные "бутерброд" или "сэндвич".

А пользователи ресурса "Словотвір" вспомнили еще несколько вариантов и даже создали свои.

перекусник – "Перекусники бывают накладные, переводные или помещены в булке" (Зиновия Терлецкая "Украинские блюда"). перекусень; ма́занка – кусок хлеба намазанный маслом, бутерброд действующее украинское слово, зафиксировано в Словаре украинского языка 1909 года под редакцией Бориса Гринченко еще до советской эпохи. ( мазанець, потапци – казацкие бутерброды из обжаренного черного ржаного хлеба и кусочков жареного сала, закуска к водке. Можно еще посыпать измельченным чесноком и нарезанными петрушкой и укропом. Это блюдо вспоминает Иван Котляревский в своей "Энеиде". "І вас подавимо, як мух;

Чого прийшли ви, голодранці?

Лигать латинськії потапці?

Пождіть, – ваш витісним ми дух!". нахліб/нахлібник похлібець. Время возвращать свое! А потому "накладанець" и литературное, и разговорное слово. А скоро получат распространение и другие варианты.

"На сніданок я зробив накладанець із сиром".

"Діти полюбляють мазанку з варенням".

"У дорогу взяли кілька накладанців".

Итак, бутерброд на украинском – это накладанець, а остальные названия – стилистические вариации, которые обогащают языковую палитру.