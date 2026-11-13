"Как курица лапой": что означает это выражение и какая еще птица может в нем фигурировать

Бывает, что написанное настолько трудно прочитать, что приходится угадывать слова по отдельным буквам. В таких случаях украинцы говорят: "написано как курица лапой".

Откуда взялось это забавное сравнение и почему в нем упоминается именно курица, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает "писать как курица лапой"?

В детстве многим приходилось слышать замечания о неразборчивом почерке. Взрослые часто сравнивали его с тем, как пишет птица, которая совершенно не приспособлена держать перо. Так в языке закрепилось меткое выражение, которое и сегодня используют, когда хотят пошутить над чьими-то записями.

Выражение "писать как курица лапой" означает писать очень неаккуратно, неразборчиво, так, что трудно разобрать написанное. Так говорят о человеке, чей почерк напоминает беспорядочные царапины или хаотичные линии.

Например: "Спешил записать домашнее задание, поэтому нацарапал в дневнике так, что даже сам не смог прочитать. Настоящая курица лапой писала".

Этот образ легко представить: курица царапает землю лапой, оставляя неровные следы. Если перенести эту картину на письмо, становится понятно, почему именно такое сравнение закрепилось в языке.

Выражение имеет шутливый, иногда укорительный оттенок. Его могут употреблять как в отношении взрослых, так и в отношении детей. Обратите внимание, что выражение употребляется не только в отношении почерка, но и в отношении любого дела, выполненного небрежно или без старания.

Это сравнение часто встречается и в художественных произведениях. Например, у Юрия Яновского читаем: "Вот книги, а вот я так пишу – смотрите, красиво? Как курица лапой".

Откуда происходит это выражение?

Выражение основано на наблюдении за поведением домашней птицы. Курица не умеет держать ручку или перо, а ее лапы оставляют на земле беспорядочные царапины. Именно с ними и сравнивают неразборчивые буквы.

Интересно, что подобное сравнение известно и в других славянских языках. В научной статье о русинско-русских фразеологических соответствиях исследовательницы упоминают латинское выражение gallina scripsit – "курица написала", которое связывают с комедией древнеримского драматурга Плавта. Авторы отмечают, что родственное сравнение распространилось в различных славянских языках.

В украинском языке есть и другие варианты этого выражения: "писать как сорока лапой" и "писать как сорока по забору". Их также фиксирует фразеологический ресурс "Горох".

Итак, когда чей-то почерк трудно прочитать, можно сказать, что человек написал "как курица лапой". А еще стоит помнить: у этого выражения есть близкие образные варианты с сорокой.

Интересно знать! Украинцы часто используют в речи образы животных и птиц, чтобы метко описать человеческое поведение. Например, "как с гуся вода" говорят о том, кого не задевают упреки или неприятности; "стреляный воробей" – об опытном человеке, которого трудно обмануть. А выражение "нужен как зайцу стоп-сигнал" описывает что-то совершенно лишнее. О происхождении этих и других образных выражений читайте в материалах "Освіта 24".

Другие фразеологизмы со словом "курица" в украинском языке

Курица часто становится героиней украинских фразеологизмов. Благодаря ее поведению и внешнему виду в языке закрепились образные выражения, которыми описывают различные жизненные ситуации и человеческие черты.

"Курицу некуда выпустить" – о большой тесноте, когда людям не хватает места даже для малейшего движения.

"Курица лапой загребет" – так говорят о небрежно, на скорую руку выполненной работе, результат которой легко испортить или не заметить.

"Как курица с яйцом" – о человеке, который чрезмерно заботится о чем-то или выставляет это напоказ, постоянно суетится со своими хлопотами или достижениями.

"Мокрая курица" – пренебрежительная характеристика безвольного, вялого, жалкого человека.

"Слепая курица" – о том, кто плохо видит или не замечает очевидного.

Интересно, что фразеологизмы удобно изучать с помощью рисунков или ребусов, и этот метод успешно используют учителя.

Угадаете, какой фразеологизм зашифрован? / tulchin.online

Эти выражения показывают, как обычные наблюдения за домашней птицей превращались в меткие языковые образы. Курица в украинской фразеологии может олицетворять и беспорядок, и чрезмерную суету, и беспомощность.