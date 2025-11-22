Не говорите "капучино" и "эспрессо": как по-украински правильно называть напитки

Украинцы часто могут ошибаться в названиях различных напитков. В частности, если упоминают о разновидностях кофе.

Могут также незаметно употреблять суржиковые наименования. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет не допускать ошибок в названиях напитков.

Читайте Не лемон и єжевіка: как правильно называть фрукты и ягоды на украинском

Как называть напитки на украинском правильно?

У сто пятнадцатой подборке подскажем, какие суржиковые слова выбросить из своей речи и какие правильные названия употреблять. Также уточним, как не ошибаться в наименованиях кофейных напитков и тех сосудов, из которых их пьют.

Напитки – напої;

сок – сік;

капмот – компот;

піво – пиво;

кофе – кава;

Доктор филологических наук Александр Пономарив объяснял: "кава" – издавна употребляемое в украинском языке слово, а "кофе" активизировалось во времена сближения языков в бывшем Советском Союзе. Это заимствование из русского. Какое слово лучше? Конечно, "кава".

водка – горілка;

лімонад – лимонад;

лікьор – лікер;

сідр – сидр;

К теме Не вилка, стакан, половник и тьорка: как правильно называть кухонные принадлежности на украинском

Как правильно называть разновидности кофе?

Отдельно остановимся на разновидностях кофейных напитков. Ведь в этих названиях украинцы часто делают ошибки. Тем более, что эти слова не являются исконно украинскими.

Редактор Юлия Мороз заметила: почти все названия видов кофейных напитков в украинском языке заимствованы, поэтому к ним должны применять правила написания иноязычных слов. Срабатывает "правило девятки": после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і". Поэтому:

айриш;

американо;

капучино;

мокачино;

ристрето тощо.



Разновидности кофе на украинском / Freepik

Также не забываем, что в иноязычных словах не сохраняется удвоение:

лАте (наголос на першому складі);

глясе;

еспресо;

капучино;

лате мокачино;

ристрето тощо.

Интересно Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мрамор"

Как правильно называть сосуды для напитков?

Также уточним правильные названия сосудов, с которым пьем напитки.

Стакан – склянка;

Если вы и найдете в словарях нашего языка "стакан", помните: оно калькированное, поэтому лучше говорить "склянка".

стікляний – скляний;

бутилка – пляшка;

кружка – чашка, філіжанка, кухоль;

Вместо суржикового "кружки" лучше скажите так:

Чашка – небольшой сосуд (в основном с ушком), преимущественно из фарфора или фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки.

Філіжанка – синоним "чашки". Это слово можно услышать на Галичине как диалектизм.

Кухоль, кухлик – больший по размеру, преимущественно цилиндрической формы, короче, чем стакан с ручкой. Но кружка может быть не только стеклянной, но и металлической, керамической.

Интересно! Из "горнятка" мы кофе или чай не пьем.

Горнятко / Keramikos

Украинский языковед Александр Авраменко отмечал: "горнятко" не предназначена для питья кофе или чая, ведь это слово обозначает маленький горшок. А вот "чашка" и "філіжанка" – синонимы. Но между ними есть различие. Если из чашки пьют и холодные, и горячие напитки – молоко, компот, чай, кофе, то из філіжанки – только чай и кофе.