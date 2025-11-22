Не кажіть "капучіно" й "еспрессо": як українською правильно називати напої

Українці часто можуть помилятися у назвах різних напоїв. Зокрема, якщо згадують про різновиди кави.

Можуть також непомітно вживати суржикові найменування. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися помилок у назвах напоїв.

Як називати напої українською правильно?

У сто п'ятнадцятій добірці підкажемо, які суржикові слова викинути зі свого мовлення та які правильні назви вживати. Також уточнимо, як не помилятися у найменуваннях кавових напоїв і тих посудин, з яких їх п'ють.

Напитки – напої;

сок – сік;

капмот – компот;

піво – пиво;

кофе – кава;

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів пояснював: "кава" – здавна вживане в українській мові слово, а "кофе" активізувалося у часи зближення мов у колишньому Радянському Союзі. Це запозичення з російської. Яке слово краще? Звичайно, "кава".

водка – горілка;

лімонад – лимонад;

лікьор – лікер;

сідр – сидр;

Як правильно називати різновиди кави?

Окремо зупинимось на різновидах кавових напоїв. Адже у цих назвах українці часто роблять помилки. Тим паче, що ці слова не є питомо українськими.

Редакторка Юлія Мороз зауважила: майже всі назви видів кавових напоїв в українській мові запозичені, тому до них маємо застосовувати правила написання іншомовних слів. Спрацьовує "правило дев'ятки": після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишемо "и", а не "і". Тому:

айриш;

американо;

капучино;

мокачино;

ристрето тощо.



Різновиди кави українською / Freepik

Також не забуваємо, що в іншомовних словах не зберігається подвоєння:

лАте (наголос на першому складі);

глясе;

еспресо;

капучино;

лате мокачино;

ристрето тощо.

Як правильно називати посудини для напоїв?

Також уточнимо правильні назви посудин, з яким п'ємо напої.

Стакан – склянка;

Якщо ви й знайдете у словниках нашої мови "стакан", пам'ятайте: воно кальковане, тому краще казати "склянка".

стікляний – скляний;

бутилка – пляшка;

кружка – чашка, філіжанка, кухоль;

Замість суржикової "кружки" краще скажіть так:

Чашка – невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої.

Філіжанка – синонім "чашки". Це слово можна почути на Галичині як діалектизм.

Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротший, ніж склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним.

Цікаво! З горнятка ми каву чи чай не п'ємо.

Горнятко / Keramikos

Український мовознавець Олександр Авраменко зазначав: горнятко не призначене для пиття кави або чаю, адже це слово позначає маленький горщик. А от чашка і філіжанка – синоніми. Але між ними є відмінність. Якщо з чашки п'ють і холодні, і гарячі напої – молоко, компот, чай, каву, то з філіжанки – тільки чай і каву.