Не кажіть "капучіно" й "еспрессо": як українською правильно називати напої
- Українці часто можуть помилятися у назвах різних напоїв. Зокрема, якщо говорять про кавові.
- Тож 24 Канал у межах мовної рубрики підкаже правильні назви різноманітних напоїв українською.
Українці часто можуть помилятися у назвах різних напоїв. Зокрема, якщо згадують про різновиди кави.
Можуть також непомітно вживати суржикові найменування. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися помилок у назвах напоїв.
Читайте Не лемон і єжевіка: як правильно називати фрукти і ягоди українською
Як називати напої українською правильно?
У сто п'ятнадцятій добірці підкажемо, які суржикові слова викинути зі свого мовлення та які правильні назви вживати. Також уточнимо, як не помилятися у найменуваннях кавових напоїв і тих посудин, з яких їх п'ють.
- Напитки – напої;
- сок – сік;
- капмот – компот;
- піво – пиво;
- кофе – кава;
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів пояснював: "кава" – здавна вживане в українській мові слово, а "кофе" активізувалося у часи зближення мов у колишньому Радянському Союзі. Це запозичення з російської. Яке слово краще? Звичайно, "кава".
- водка – горілка;
- лімонад – лимонад;
- лікьор – лікер;
- сідр – сидр;
До теми Не вилка, стакан, половник і тьорка: як правильно називати кухонне приладдя українською
Як правильно називати різновиди кави?
Окремо зупинимось на різновидах кавових напоїв. Адже у цих назвах українці часто роблять помилки. Тим паче, що ці слова не є питомо українськими.
Редакторка Юлія Мороз зауважила: майже всі назви видів кавових напоїв в українській мові запозичені, тому до них маємо застосовувати правила написання іншомовних слів. Спрацьовує "правило дев'ятки": після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишемо "и", а не "і". Тому:
- айриш;
- американо;
- капучино;
- мокачино;
- ристрето тощо.
Різновиди кави українською / Freepik
Також не забуваємо, що в іншомовних словах не зберігається подвоєння:
- лАте (наголос на першому складі);
- глясе;
- еспресо;
- капучино;
- лате мокачино;
- ристрето тощо.
Цікаво Солодощі на львівському діалекті: що таке "конфітура, бомбони, цвібак і мармурок"
Як правильно називати посудини для напоїв?
Також уточнимо правильні назви посудин, з яким п'ємо напої.
Стакан – склянка;
Якщо ви й знайдете у словниках нашої мови "стакан", пам'ятайте: воно кальковане, тому краще казати "склянка".
- стікляний – скляний;
- бутилка – пляшка;
кружка – чашка, філіжанка, кухоль;
Замість суржикової "кружки" краще скажіть так:
Чашка – невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої.
Філіжанка – синонім "чашки". Це слово можна почути на Галичині як діалектизм.
Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротший, ніж склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним.
Цікаво! З горнятка ми каву чи чай не п'ємо.
Горнятко / Keramikos
Український мовознавець Олександр Авраменко зазначав: горнятко не призначене для пиття кави або чаю, адже це слово позначає маленький горщик. А от чашка і філіжанка – синоніми. Але між ними є відмінність. Якщо з чашки п'ють і холодні, і гарячі напої – молоко, компот, чай, каву, то з філіжанки – тільки чай і каву.