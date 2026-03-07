Не только "нарядная" одежда или образ: это слово можно заменить рядом значительно более интересных
- Слово "нарядний" употребляют под влиянием русского "нарядный", но оно имеет праславянское происхождение.
- В украинском литературной норме слово "нарядний" имеет несколько значений и немало синонимов.
Хотя бы раз в месяц у каждого есть возможность одеться "нарядно". Однако, правильно ли мы используем это слово в украинском языке?
Есть ли слово "нарядный" русским, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как правильно сказать на украинском "нарядный"?
В нашем языке слово "нарядный" часто употребляют под влиянием русского "нарядный". Так, слово есть в обоих языках из-за его праславянского происхождения. Однако в украинской литературной норме оно имеет несколько значений, вот какие объяснения нам дает ресурс "Горох":
- Празднично, красиво одетый.
- Хорошо убранный, украшенный – это о доме.
- С красивыми красками, формами, перьями, шерстью (о природе, животных или птиц).
- Красивый, пышный, праздничный (об описании одежды или ее назначении).
Но вместо одного скучного слова "нарядный" можно подобрать ряд более точных синонимов, которые приводит Словарь синонимов украинского языка, к каждому из случаев.
Вместо "нарядный", в значении красиво, празднично одетый, можно сказать:
-
виряджений
-
вифранчений
-
вичепурений
-
ошатний
-
прибраний гарно й охайно.
-
приодягнений
-
розряджений
-
розчепурений
-
чепурний.
Например: "Діти прийшли до школи чепурні та усміхнені".
Платье не только "нарядное" / Freepik
В значении вида одежды, "нарядный" можно заменить на:
-
вихідний
-
недільний
-
парадний
-
празниковий
-
святешний
-
святковий / святний / святочний
-
стрійний.
И конечно часть этих слов можно использовать и к убранной к празднику дома или елки – вбрана, прибрана, чепурна, ошатна, празникова и другие: "Ошатна ялинка сяяла вогниками".
А для человека, который любит наряжаться и следит за модными новинками, тоже есть свое слово, и у каждого поколения оно свое. Говорили и чепурун/чепурунка, и стиляга и фифа, модник, а сегодня, на современном молодежном сленге, – флесер и дрипер, а одежда / наряд – шмот.
Кроме того, "наряд" это не только одежда, а так называют – приказ, распоряжение, назначение на работу. Поэтому "нарядный" – тот, кто получил наряд, то есть назначен к выполнению задачи.
Поэтому, когда мы хотим описать человека или вещь как хорошо одетую, украшенную, нарядную – правильнее сказать: вбраний (тот, что имеет хорошую одежду), ошатний, прикрашений, чепурний.
Поэтому зачем ограничиваться одним словом, когда можно лелеять исконно украинские слова – они звучат естественно и передают истинную красоту нашего языка.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов, одеваться нарядно, а завтра, 8 Марта – прекрасный повод!