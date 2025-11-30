"Наряжати йолку": как сказать правильно на украинском

Украинцы мысленно готовятся к рождественско-новогодним праздникам. А уже 6 декабря будем праздновать День Святого Николая.

В этот день "засияет" и главная елка Украины. А можно ли ее "наряжать" дома, подскажет 24 Канал.

Как правильно сказать "наражати йолку" на украинском?

Накануне праздников вы можете услышать такую фразу как "наражати йолку" или "наряджати ялинку". Но они являются несвойственными украинскому языку.

Для начала заметим, что у нас нет "елок", а есть "ялинки".

Тренер по речи Виктория Хмельницкая при этом рассказала, можно ли говорить, что мы "наряжаємо ялинку". Или даже "наряджаємо".

Не "наряжать йолку" – а прикрашати ялинку. Можно еще сказать "вбирати ялинку" – но не "наряджати",

– подсказала она.

У Современном словаре украинского языка находим слово "наряджати" в таких значениях:

одевать кого-либо (преимущественно в праздничную, красивую одежду);

одевая, делать подобным кому-, чего-либо.

Все же современные языковеды подсказывают, что стоит говорить "вбрання", а не "наряд". Так же – не "наряжаться", а "чепуритися; прибиратися".

Интересно! Главную елку Украины на праздничный зимний сезон 2025 – 2026 годов традиционно установят в Киеве на Софийской площади. Официальное открытие запланировано на День святого Николая – 6 декабря.

Что известно об обычае украшать елку?

Появление традиции украшения елки приписывают Германии. Впоследствии она распространилась и на другие страны, рассказывает "Локальная история".

На Галичине украшали рождественские деревья еще при Австро-Венгрии. Елки ставили преимущественно в богатых домах.

В целом для украинской рождественской традиции характерным было использование обрядового снопа во время рождественских праздников – “деда”, а не елки. Советская мода на елку вытеснила этот атрибут украинской традиции.

Сначала елки украшали разнообразными съедобными украшениями – яблоками, орехами, потом конфетами и печеньем. Также среди первых украшений были бумажные цветы. Впоследствии на верхушку начали устанавливать вифлеемскую звезду.

