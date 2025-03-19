Львовская политехника получила нового ректора: впервые этот вуз возглавит женщина

Национальный университет "Львовская политехника" получил нового ректора. Вуз возглавит 46-летняя доктор технических наук Наталья Шаховская.

Она 19 марта победила во втором туре выборов на должность ректора ЗВО. Ученая стала первой женщиной, которая возглавит этот университет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Наталья Шаховская – новый ректор Львовской политехники

Во время второго тура выборов Наталья Шаховская соревновалась с доктором экономических наук и профессором, 47-летним Назаром Подольчаком.

Отметим, что первый тур выборов состоялся 12 марта. Тогда Наталью Шаховскую поддержали 1119 избирателей (27,2%), а Назара Подольчака – 762 (18,54%). Всего участие в выборах приняли 3534 человека. Явка избирателей составила 86%.

Напомним, что 3 февраля МОН Украины сообщило, что зарегистрировало восемь кандидатов на должность ректора Львовской политехники. Двое из них отказались от участия в выборах. Говорится об ученом Андрее Дидыке и первом проректоре Олеге Матвейкиве, который снял кандидатуру в пользу Натальи Шаховской.

К слову, с 2007 года ректором Львовской политехники был профессор Юрий Бобало. Однако еще раз баллотироваться ему не позволяло законодательство.