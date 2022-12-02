В Украине решили запретить российские источники в образовании и науке
Источник:текст законопроекта ВРУ
В Украине хотят запретить использование российских источников информации в образовании в науке. Верховная Рада уже согласовала соответствующий законопроект в первом чтении.
При этом нардепы сократили срок подготовки ко второму чтению. Авторы документа заявляют, что Россия является авторитарным государством, где нет свободы слова и академической свободы, где образовательная и научная деятельность связана с государственной пропагандой.
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В Украине решили запретить российские источники в образовании и науке
Авторы законопроекта также заявляют, что использование российских источников не позволяет украинским педагогам и ученым покинуть сферу влияния России.
Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные:
- на территории государства-агрессора;
- на государственном языке России;
- физическим лицом, являющимся гражданином государства-оккупанта;
- юридическим лицом, зарегистрированным на территории России.
Одна из инициаторов документа, нардепка Инна Совсун, отметила, что в украинских университетах студенты до сих пор учатся по российским учебникам.
Мы много усилий потратили на дискуссии, есть ли в украинской школе место для Толстого и Достоевского. Но "pусский мир" затаился в гораздо менее заметных текстах – в учебных программах украинских университетов. В вузах преподаватели до сих пор толкают студентам учебники, написанные в России, и продолжают цитировать в диссертациях российских авторов,
– сказала Совсун.
По ее мнению, "хроническая привязка" украинской академической среды к российской негативно влияет на качество высшего образования в нашем государстве. Совсун отмечает, что представителям украинского образования и науки следует ориентироваться на западное. При этом начать следует с изучения английского языка.
Также согласно документу государство должно обеспечить издание и распространение источников информации в сфере научной и научно-технической деятельности на украинском языке.
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Где в Украине еще изучают русский язык и литературу
- В некоторых школах Одесской и Кировоградской областей дети до сих пор учат русский язык. Эту информацию подтвердили областные департаменты образования.
- В учебном заведении Онуфриевского поссовета Кировоградской области 111 детей изучают русский язык.
- В Одесской области русский язык и литературу еще изучает 10 учеников в Одесском частном учебно-воспитательном комплексе "Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I – III ступеней "Гармония – ХХІ век".
- Факультативно, язык и литературу врага также учат в 3 коммунальных и 8 частных школах Одессы.
- В департаменте образования Одесской области при этом ссылаются на право индивидуального выбора.