В Украине хотят запретить использование российских источников информации в образовании в науке. Верховная Рада уже согласовала соответствующий законопроект в первом чтении.

При этом нардепы сократили срок подготовки ко второму чтению. Авторы документа заявляют, что Россия является авторитарным государством, где нет свободы слова и академической свободы, где образовательная и научная деятельность связана с государственной пропагандой.

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В Украине решили запретить российские источники в образовании и науке

Авторы законопроекта также заявляют, что использование российских источников не позволяет украинским педагогам и ученым покинуть сферу влияния России.

Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные:

на территории государства-агрессора;

на государственном языке России;

физическим лицом, являющимся гражданином государства-оккупанта;

юридическим лицом, зарегистрированным на территории России.

Одна из инициаторов документа, нардепка Инна Совсун, отметила, что в украинских университетах студенты до сих пор учатся по российским учебникам.

Мы много усилий потратили на дискуссии, есть ли в украинской школе место для Толстого и Достоевского. Но "pусский мир" затаился в гораздо менее заметных текстах – в учебных программах украинских университетов. В вузах преподаватели до сих пор толкают студентам учебники, написанные в России, и продолжают цитировать в диссертациях российских авторов,

– сказала Совсун.

По ее мнению, "хроническая привязка" украинской академической среды к российской негативно влияет на качество высшего образования в нашем государстве. Совсун отмечает, что представителям украинского образования и науки следует ориентироваться на западное. При этом начать следует с изучения английского языка.

Также согласно документу государство должно обеспечить издание и распространение источников информации в сфере научной и научно-технической деятельности на украинском языке.

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