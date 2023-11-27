Молодые ученые получат средства на научные работы
Источник:Osvita.ua
Минобразования дофинансирует научные работы и научно-технические разработки молодых ученых, работающих или обучающихся в вузах или в научных учреждениях. Деньги на это выделило правительство.
Он согласовал перераспределение некоторых расходов госбюджета, предусмотренных МОН. Благодаря этому, молодые ученые смогут завершить научные работы и экспериментальные разработки, которые начали в 2022 и 2023 годах.
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Молодые ученые получат средства на научные работы
Дофинансирование стало возможным благодаря сбережению средств по одной из бюджетных программ.
В Минобразования отметили, что это решение будет способствовать активизации научных исследований. Также позволит повысить качество научных результатов, приблизит результаты к международным требованиям, повысит их конкурентоспособность на рынке научных услуг и будет способствовать удержанию научного потенциала в нашем государстве.
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Лисовой анонсировал значительные инвестиции в научные разработки в Украине
- В Госбюджете-2024 увеличат инвестиции в украинскую науку более чем на 20%.
- Деньги, в частности, получат на актуальные исследования молодые ученые, заявлял глава МОН Оксен Лисовой.
- Значительную часть средств направят на:
- поддержку исследований молодых ученых;
- развитие системы базового финансирования вузов и научных учреждений;
- финансирование приоритетных научных разработок по решению ключевых проблем экономики, общества и обороны.