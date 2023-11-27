Минобразования дофинансирует научные работы и научно-технические разработки молодых ученых, работающих или обучающихся в вузах или в научных учреждениях. Деньги на это выделило правительство.

Он согласовал перераспределение некоторых расходов госбюджета, предусмотренных МОН. Благодаря этому, молодые ученые смогут завершить научные работы и экспериментальные разработки, которые начали в 2022 и 2023 годах.

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Молодые ученые получат средства на научные работы

Дофинансирование стало возможным благодаря сбережению средств по одной из бюджетных программ.

В Минобразования отметили, что это решение будет способствовать активизации научных исследований. Также позволит повысить качество научных результатов, приблизит результаты к международным требованиям, повысит их конкурентоспособность на рынке научных услуг и будет способствовать удержанию научного потенциала в нашем государстве.

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