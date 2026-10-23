"Он о главном": объявили название текста для Радиодиктанта этого года

Автором текста для "Радиодиктанта национального единства" в этом году стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Его текст будет называться "Письмо, которое не заканчивается".

Об этом сообщает Суспильное. Читать этот текст будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Каково название текста Радиодиктанта 2026 года

Дронь отметил: для него важно, чтобы текст этого года стал для каждого участника пространством для личного разговора.

В некотором смысле настоящим письмом, которое мы все будем писать одновременно. Самое ценное, что дает нам язык, – это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои самые важные адресаты,

– заявил писатель.

Продюсер "Радиодиктанта национального единства" Юлия Шелудько добавила: сейчас мы много пишем в различных мессенджерах, иногда даже без "Привет" и "Пока", часто лишь "Как ты?".

И текст "Радиодиктанта" этого года – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и в то же время о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, потому что в бурные времена второстепенное теряет значение,

– заявила она.

Радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. Начало – в 11:00.

Где посмотреть трансляцию

Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильне, и он будет доступен на всех континентах планеты:

Украинское радио и Радио Культура;

YouTube-канал Украинского радио;

телеканал, сайт и YouTube-канал Суспильное Культура;

приложения: suspilne.radio и "Дия".

Трансляция радиодиктанта 2026: онлайн