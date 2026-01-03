Не "кофе" и не "экспрессо": как правильно называть популярные напитки на украинском языке
- Украинцы часто неправильно называют напитки из-за кальки из русского языка, например, сок вместо сік, кампот вместо компот, глитвейн вместо – глинтвейн.
- В названиях кофейных напитков также есть ошибки, например, кофе вместо кава, еспрессо вместо еспресо, капучіно вместо капучино, не соблюдая "правило девятки".
Еще немало названий напитков, которые украинцы привыкли произносить на русский лад, хотя наша литературная норма звучит иначе. Предлагаем подборку слов в которых чаще всего ошибаются.
Какие напитки украинцы называют неправильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Смотрите также Потурати, цвікати та нараяти: узнайте, что означают эти забытые украинские слова
Как называть напитки на украинском?
Язык – это не только слова, но и культура. И даже в названиях напитков мы часто бессознательно калькируем русские формы, забывая об исконно украинских или звучании слов в нашем языке. Это касается и названий горячих напитков, которые заимствованы из других языков.
Поэтому избавьтесь от калек и русского тона и еще раз убедитесь, как названия напитков пишутся и звучат на украинском:
- не сок – а сік;
- не кампот – а компот или узвар;
- не "лімонад" – а лимонад.
И конечно, крепкие напитки тоже называют на русский манер:
- не настойка – а настоянка;
- не глитвейн – а глинтвейн;
- не ликер – а лікер;
- не "віно" или "вінцо" – а вино;
- не шампанское – а шампанске;
- не "піво" – а пиво;
- не водка – а горілка;
- не "сідр" – а сидр.
Именно такое написание слов вы встретите в украинских словарях и объяснениях языковедов.
Зимний напиток – глинтвейн / Freepik
Несмотря на то, что в каждой кофейне (ранее мы писали о том, как правильно – каварня или кофейня) есть стенды меню с названиями напитков, которые предлагает заведение, иногда можно встретить ошибки, где еще не учтены изменения нового правописания 2019 года. А самая частая ошибка – написания "и" вместо "и" или удвоение. Или подобной ошибки допускают клиенты.
Поэтому рассмотрим названия горячих кофейных напитков, в которых допускаются ошибки:
- не кофе – а кава;
- не "амерікано" – а американо;
- не эспрессо или экспрессо – а еспресо;
- не "капучіно" или "каппучіно" – а капучино;
Интересно! Название "капучино" от итальянского cappuccino означает "маленький капуцин", из-за цвета напитка, похожий на рясу монахов-капуцинов.
- не латте (на итальянском caffè latte – "кофе с молоком") – а лате;
- не "моккачіно" – а мокачино;
- не гляссе – а глясе;
- не раф-кофе – а раф без уточнения.
В названиях этих напитков, в украинском языке мы руководствуемся "правилом девятки". Как объясняет языковед Мария Словолюб, после девяти согласных: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, в заимствованных словах перед следующим согласным (кроме "й") пишется буква "и", а не "і". Для лучшего запоминания придумали мнемоническую фразу – Де Ти З'їси Цю ЧаШу ЖиРу. Подобных фраз есть несколько, например КаФе ПТаХ или МаВПи БуФ.
Правило девятки: смотрите видео
Даже в названиях напитков мы можем лелеять чистоту украинского языка. Выбирая кофе вместо кофе, сок вместо сока, настойку вместо настойки, мы не только говорим правильно, но и поддерживаем аутентичность нашей культуры.