Не "кофе" и не "экспрессо": как правильно называть популярные напитки на украинском языке

Еще немало названий напитков, которые украинцы привыкли произносить на русский лад, хотя наша литературная норма звучит иначе. Предлагаем подборку слов в которых чаще всего ошибаются.

Какие напитки украинцы называют неправильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Потурати, цвікати та нараяти: узнайте, что означают эти забытые украинские слова

Как называть напитки на украинском?

Язык – это не только слова, но и культура. И даже в названиях напитков мы часто бессознательно калькируем русские формы, забывая об исконно украинских или звучании слов в нашем языке. Это касается и названий горячих напитков, которые заимствованы из других языков.

Поэтому избавьтесь от калек и русского тона и еще раз убедитесь, как названия напитков пишутся и звучат на украинском:

не сок – а сік ;

; не кампот – а компот или узвар ;

; не "лімонад" – а лимонад.

И конечно, крепкие напитки тоже называют на русский манер:

не настойка – а настоянка ;

; не глитвейн – а глинтвейн ;

; не ликер – а лікер ;

; не "віно" или "вінцо" – а вино;

не шампанское – а шампанске;

не "піво" – а пиво ;

; не водка – а горілка ;

; не "сідр" – а сидр.

Именно такое написание слов вы встретите в украинских словарях и объяснениях языковедов.

Зимний напиток – глинтвейн / Freepik

Несмотря на то, что в каждой кофейне (ранее мы писали о том, как правильно – каварня или кофейня) есть стенды меню с названиями напитков, которые предлагает заведение, иногда можно встретить ошибки, где еще не учтены изменения нового правописания 2019 года. А самая частая ошибка – написания "и" вместо "и" или удвоение. Или подобной ошибки допускают клиенты.

Поэтому рассмотрим названия горячих кофейных напитков, в которых допускаются ошибки:

не кофе – а кава ;

; не "амерікано" – а американо;

не эспрессо или экспрессо – а еспресо ;

а ; не "капучіно" или "каппучіно" – а капучино;

Интересно! Название "капучино" от итальянского cappuccino означает "маленький капуцин", из-за цвета напитка, похожий на рясу монахов-капуцинов.

не латте (на итальянском caffè latte – "кофе с молоком") – а лате;

"кофе с молоком") – а не "моккачіно" – а мокачино;

а не гляссе – а глясе;

а не раф-кофе – а раф без уточнения.

В названиях этих напитков, в украинском языке мы руководствуемся "правилом девятки". Как объясняет языковед Мария Словолюб, после девяти согласных: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, в заимствованных словах перед следующим согласным (кроме "й") пишется буква "и", а не "і". Для лучшего запоминания придумали мнемоническую фразу – Де Ти З'їси Цю ЧаШу ЖиРу. Подобных фраз есть несколько, например КаФе ПТаХ или МаВПи БуФ.

Правило девятки: смотрите видео

Даже в названиях напитков мы можем лелеять чистоту украинского языка. Выбирая кофе вместо кофе, сок вместо сока, настойку вместо настойки, мы не только говорим правильно, но и поддерживаем аутентичность нашей культуры.