Забудьте о котиках и зайчиках: как нежно и красиво обращаться к избраннику или возлюбленному
Нежность и чувства к любимому человеку проявляются и через ласковые обращения друг к другу. Часто, это слова – зайчик, котик, мишка, но не только эти слова можно использовать.
Цените любимого человека, проявляйте чувства к нему. А 24 Канал расскажет, какие ласковые слова употребить к любимому, подчеркнув его лучшие черты, ссылаясь на тикток Виктории Хмельницкой.
Смотрите також Забудьте про "предложении" руки і серця: як красиво на українському розповісти про своїх наслідках!
Как нежно обратится к любимому
Нежные обращения между возлюбленными существовали всегда. Они формируются из личных предпочтений и ассоциаций. Мы стремимся подчеркнуть и лучшие черты, и мужество мужчины! Поэтому, попробуйте выбрать один из следующих вариантов:
- "любий";
- "любимий";
- "любко";
- "любчику";
- "серденько";
- "серденья";
- "ласкавець";
- "милодан";
- "мілій / миленький";
- "дорогий";
- "хороший";
- "рідний";
- "сонце";
- "янголе";
- "солодятко".
Как ласково обратится к любимому: смотрите видео
Эти обращения традиционные для украинцев, их часто используют в народных лирических песнях.
"Ой у Вишневому Саду там соловейко щебетав"
"Ой милий мій, а я твоя,
Зійшла вечірняя зоря.
Проснеться матінка моя,
Буде питать, де була я."
Мое сердце / Freepik
"Ой, піду я до млина"
Та й за грушечку та й за сливочку Перепроси ти мене мій Василечку! Та й за сливочку та й за зернятко Поцілуй же ти мене моє серденько!
Ну и куда же без "котиков" и других зверушек
Психологи утверждают, что прозвища связанные с животными идут с детства, часто из мультфильмов и детских сказок о зверушках, которые вызывают покой и восхищение. Во взрослом возрасте это переносится на человека, рядом с которым комфортно. А еще додаются черты – психологические или внешности, с которыми ассоциируется любимый.
Поэтому смело можно называть любимого словами котик, зайчик, мишка, ежик, барсучок, Мурчик и другие. Но не забудь и про "мой лев", "мой тигр", "мой барс", "мой орел", "мой сокол" и "мой лебедь" – подчеркнув мужество, храбрость, ловкость и заботу мужчины.
И не забывайте благодарить мужчин и делать им комплименты – для них это и приятно, и важно!