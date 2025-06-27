Не футбол и не бокс: вас поразят украинские названия этих популярных видов спорта

В украинском языке немало заимствованных слов из английского, немецкого и французского. В том числе и из сферы спорта. Но каждый из видов спорта мог бы иметь свое украинское название.

Как бы могли называться футбол, баскетбол или теннис на украинском, если бы их переводы утвердили, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.

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Как бы звучали виды спорта на украинском языке

С внедрением новых иноязычных слов в украинский язык делались попытки подобрать свои соответствия или даже придумать новое слово, которое бы точно передало суть "чужака".

Это касается и различных видов спорта, которые начали популяризироваться на территории Украины с конца XIX – в начале ХХ века. Среди теоретиков спортивного дела, который предложил свои названия, – Иван Боберский. Именно он придумал украинские аналоги различных видов спорта и вот как бы они назывались, если бы их приняли и ввели:

футбол – "копаний м'яч",

волейбол – "відбиванка",

тенис – "сітківка",

велоспорт – "наколесництво",

баскетбол – "кошиківка",

хоккей – "гаківка",

лыжный спорт – "лещетарство" ,

бокс – "стусан",

гимнастика – "руханка" ,

, утренняя гімнастика – "прорух",

борьба и тяжелая атлетика – "дужання і двигання тягарів",

конькобежный спорт – "совгарство",

плавание – "пливацтво",

спорт – "змаг",

зал для тренировок – "рухівня",

метание гранаты – "булавка".

Виды спорта на украинском: смотрите видео

Интересно, что некоторые слова, как – руханка, действительно прижились и сейчас все чаще используются.

Кто такой Иван Боберский

Иван Боберский, галичанин, который посвятил свою жизнь педагогике физической культуре, поскольку считал, что воспитание должно проходить с воспитанием духа и тела. Это профессор, педагог, государственный деятель, основатель и популяризатор спортивного движения в Галичине – основатель "тіловиховання" среди учеников и учителей. Занимался переводом пособий для занятий спортом, выдавал собственные, редактировал львовские спортивные издания. Создатель украинской спортивной терминологии, которой пользовались до 1939 года. Его считают "отцом украинского спорта".

Чем занимался Боберский: смотрите видео

Как думаете, смогли бы перейти на новые названия видов спорта?