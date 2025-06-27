Как бы могли называться футбол, баскетбол или теннис на украинском, если бы их переводы утвердили, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.
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Как бы звучали виды спорта на украинском языке
С внедрением новых иноязычных слов в украинский язык делались попытки подобрать свои соответствия или даже придумать новое слово, которое бы точно передало суть "чужака".
Это касается и различных видов спорта, которые начали популяризироваться на территории Украины с конца XIX – в начале ХХ века. Среди теоретиков спортивного дела, который предложил свои названия, – Иван Боберский. Именно он придумал украинские аналоги различных видов спорта и вот как бы они назывались, если бы их приняли и ввели:
- футбол – "копаний м'яч",
- волейбол – "відбиванка",
- тенис – "сітківка",
- велоспорт – "наколесництво",
- баскетбол – "кошиківка",
- хоккей – "гаківка",
- лыжный спорт – "лещетарство",
- бокс – "стусан",
- гимнастика – "руханка",
- утренняя гімнастика – "прорух",
- борьба и тяжелая атлетика – "дужання і двигання тягарів",
- конькобежный спорт – "совгарство",
- плавание – "пливацтво",
- спорт – "змаг",
- зал для тренировок – "рухівня",
- метание гранаты – "булавка".
Виды спорта на украинском: смотрите видео
Интересно, что некоторые слова, как – руханка, действительно прижились и сейчас все чаще используются.
Кто такой Иван Боберский
Иван Боберский, галичанин, который посвятил свою жизнь педагогике физической культуре, поскольку считал, что воспитание должно проходить с воспитанием духа и тела. Это профессор, педагог, государственный деятель, основатель и популяризатор спортивного движения в Галичине – основатель "тіловиховання" среди учеников и учителей. Занимался переводом пособий для занятий спортом, выдавал собственные, редактировал львовские спортивные издания. Создатель украинской спортивной терминологии, которой пользовались до 1939 года. Его считают "отцом украинского спорта".
Чем занимался Боберский: смотрите видео
Как думаете, смогли бы перейти на новые названия видов спорта?