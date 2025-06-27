Как бы могли называться футбол, баскетбол или теннис на украинском, если бы их переводы утвердили, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.

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Как бы звучали виды спорта на украинском языке

С внедрением новых иноязычных слов в украинский язык делались попытки подобрать свои соответствия или даже придумать новое слово, которое бы точно передало суть "чужака".

Это касается и различных видов спорта, которые начали популяризироваться на территории Украины с конца XIX – в начале ХХ века. Среди теоретиков спортивного дела, который предложил свои названия, – Иван Боберский. Именно он придумал украинские аналоги различных видов спорта и вот как бы они назывались, если бы их приняли и ввели:

футбол – "копаний м'яч",

волейбол – "відбиванка",

тенис – "сітківка",

велоспорт – "наколесництво",

баскетбол – "кошиківка",

хоккей – "гаківка",

лыжный спорт – "лещетарство" ,

бокс – "стусан",

гимнастика – "руханка" ,

, утренняя гімнастика – "прорух",

борьба и тяжелая атлетика – "дужання і двигання тягарів",

конькобежный спорт – "совгарство",

плавание – "пливацтво",

спорт – "змаг",

зал для тренировок – "рухівня",

метание гранаты – "булавка".

Виды спорта на украинском: смотрите видео

Интересно, что некоторые слова, как – руханка, действительно прижились и сейчас все чаще используются.

Кто такой Иван Боберский

Иван Боберский, галичанин, который посвятил свою жизнь педагогике физической культуре, поскольку считал, что воспитание должно проходить с воспитанием духа и тела. Это профессор, педагог, государственный деятель, основатель и популяризатор спортивного движения в Галичине – основатель "тіловиховання" среди учеников и учителей. Занимался переводом пособий для занятий спортом, выдавал собственные, редактировал львовские спортивные издания. Создатель украинской спортивной терминологии, которой пользовались до 1939 года. Его считают "отцом украинского спорта".

Чем занимался Боберский: смотрите видео

Как думаете, смогли бы перейти на новые названия видов спорта?