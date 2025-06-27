Як би могли називатися футбол, баскетбол чи теніс українською, якби їх переклади затвердили, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Аліну Острозьку.

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Як би звучали види ви спорту українською

З впровадженням нових іншомовних слів в українську мову робилися спроби підібрати свої відповідники чи навіть придумати нове слово, яке б найточніше передало суть "чужинця".

Це стосується і різних видів спорту, які почали популяризуватися на теренах України з кінця ХІХ – на початку ХХ століття. Серед теоретиків спортивної справи, який запропонував свої назви, – Іван Боберський. Саме він придумав українські аналоги різних видів спорту і ось як би вони називалися, якби їх прийняли і запровадили:

футбол – "копаний м'яч",

волейбол – "відбиванка",

теніс – "сітківка",

велоспорт – "наколесництво",

баскетбол – "кошиківка",

хокей – "гаківка",

лижний спорт – "лещетарство" ,

бокс – "стусан",

гімнастика – "руханка" ,

, ранкова гімнастика – "прорух",

боротьба і важка атлетика – "дужання і двигання тягарів",

ковзанярський спорт – "совгарство",

плавання – "пливацтво",

спорт – "змаг",

зал для тренувань – "рухівня",

метання гранати – "булавка".

Види спорту українською: дивіться відео

Цікаво, що деякі слова, як – руханка, і справді прижилися та зараз все частіше використовуються.

Хто такий Іван Боберський

Іван Боберський, галичанин, який присвятив своє життя педагогіці фізичній культурі, оскільки вважав, що виховання має проходити з вихованням духу і тіла. Це професор, педагог, державний діяч, фундатор і популяризатор спортивного руху на Галичині – засновник тіловиховання серед учнів та вчителів. Займався перекладом посібників для занять спортом, видавав власні, редагував львівські спортивні видання. Творець української спортивної термінології, якою користувалися до 1939 року. Його вважають "батьком українського спорту".

Чим займався Боберський: дивіться відео

Як гадаєте, змогли б перейти на нові назви видів спорту?