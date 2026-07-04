Не говорите "ежевика": покупая эту ягоду, многие украинцы допускают ошибку

После длительного влияния русского языка многие названия фруктов и ягод мы до сих пор произносим не по-украински. Именно поэтому происхождение названий ягод часто оказывается не менее интересным, чем сами ягоды.

Как сказать на украинском "ежевика", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Не говорите "ежевика": как правильно по-украински?

Лето – пора ягод, варенья и домашних пирогов. Но вместе с ягодами нередко "созревают" и языковые ошибки. Одну из них можно услышать очень часто: "ежевика". Но такой ягоды вы в словарях или справочниках не найдете.

Литературной нормой является – "ожина". Именно растение с таким названием вы найдете в литературе:

По земле, в рвах и ямах ползет ежевика, тускло переливаясь черной ягодкой-бусинкой, словно глаз перепела. (Василий Кучер).

Лингвисты связывают название "ожина" (праславянское ežina) со словом "еж" ( еžь). Причина проста: кусты ожины густо покрыты острыми колючками, напоминающими иголки ежа. Именно эта особенность растения и дала ему название.

Кстати, во многих славянских языках названия ежевики тоже связаны с ее колючестью, хотя и звучат по-разному: на русском – ежеви́ка, [ожи́на, ожеви́на], на белорусском – ажы́на, [ажаві́на], на польском – jeżyna, [ożyna], на чешском – ježiník (вид ежевики), на словацком – ožina.

И не обходится без диалектизмов. Среди множества комментариев к рецептам из ежевики можно встретить такие названия:

виприны,

бамбара или бамбера,

драпаки,

ведмеди.

кабанячие (или свиные) ягоды.

Как говорят в вашем регионе?

Ежевика принадлежит к тому же роду растений, что и малина. Именно поэтому эти ягоды очень похожи по строению: каждая состоит из множества маленьких сочных костянок. В Украине растет более 20 дикорастущих видов ежевики, а селекционеры уже вывели десятки бесшипных садовых сортов с крупными сладкими плодами. И, конечно же, существует множество рецептов и заготовок из этой ягоды.

Соус из ежевики: смотрите видео

В украинском фольклоре ежевика символизирует одновременно красоту и недоступность. Из-за острых шипов ее часто упоминали как растение, до которого нелегко добраться.

То есть русское "ежевика" и украинское "ожина" – это не случайные разные слова, а родственные названия, которые происходят от одного древнего образа, но каждый язык развил его по-своему. Именно такие этимологические параллели делают лингвистические статьи особенно увлекательными.

Какие еще ягоды называют по-русски?

Как ни прискорбно, но "ежевика" – не единственная ягода, которую называют по-русски. Хотя у нас есть свои собственные названия, а к ним еще и диалектизмы.

не клубника – а полуниця,

не земляника – а суниця (поземка , позьомка , землянка),

, , не шелковица – а шовковиця,

не клюква – а журавлина (журавлика, жаровиця.),

не черніка – а чорниця (афени, яфини, борівка),

не голубіка – а лохина,

не крижовнік – а аґрус (веприна, вепринник, оприни, космачки),

не брусніка – а брусниця,

не арбуз – а кавун.

Названия ягод на украинском / Язык – ДНК нации

Выбирайте любимые ягоды, наслаждайтесь их вкусом, готовьте, делайте заготовки – наслаждайтесь летом и называйте их на украинском языке!