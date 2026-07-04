Не говорите "ежевика": покупая эту ягоду, многие украинцы допускают ошибку
После длительного влияния русского языка многие названия фруктов и ягод мы до сих пор произносим не по-украински. Именно поэтому происхождение названий ягод часто оказывается не менее интересным, чем сами ягоды.
Как сказать на украинском "ежевика", рассказываем со ссылкой на "Горох".
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Не говорите "ежевика": как правильно по-украински?
Лето – пора ягод, варенья и домашних пирогов. Но вместе с ягодами нередко "созревают" и языковые ошибки. Одну из них можно услышать очень часто: "ежевика". Но такой ягоды вы в словарях или справочниках не найдете.
Литературной нормой является – "ожина". Именно растение с таким названием вы найдете в литературе:
- По земле, в рвах и ямах ползет ежевика, тускло переливаясь черной ягодкой-бусинкой, словно глаз перепела. (Василий Кучер).
Лингвисты связывают название "ожина" (праславянское ežina) со словом "еж" ( еžь). Причина проста: кусты ожины густо покрыты острыми колючками, напоминающими иголки ежа. Именно эта особенность растения и дала ему название.
Кстати, во многих славянских языках названия ежевики тоже связаны с ее колючестью, хотя и звучат по-разному: на русском – ежеви́ка, [ожи́на, ожеви́на], на белорусском – ажы́на, [ажаві́на], на польском – jeżyna, [ożyna], на чешском – ježiník (вид ежевики), на словацком – ožina.
И не обходится без диалектизмов. Среди множества комментариев к рецептам из ежевики можно встретить такие названия:
- виприны,
- бамбара или бамбера,
- драпаки,
- ведмеди.
- кабанячие (или свиные) ягоды.
Как говорят в вашем регионе?
Ежевика принадлежит к тому же роду растений, что и малина. Именно поэтому эти ягоды очень похожи по строению: каждая состоит из множества маленьких сочных костянок. В Украине растет более 20 дикорастущих видов ежевики, а селекционеры уже вывели десятки бесшипных садовых сортов с крупными сладкими плодами. И, конечно же, существует множество рецептов и заготовок из этой ягоды.
Соус из ежевики: смотрите видео
В украинском фольклоре ежевика символизирует одновременно красоту и недоступность. Из-за острых шипов ее часто упоминали как растение, до которого нелегко добраться.
То есть русское "ежевика" и украинское "ожина" – это не случайные разные слова, а родственные названия, которые происходят от одного древнего образа, но каждый язык развил его по-своему. Именно такие этимологические параллели делают лингвистические статьи особенно увлекательными.
Какие еще ягоды называют по-русски?
Как ни прискорбно, но "ежевика" – не единственная ягода, которую называют по-русски. Хотя у нас есть свои собственные названия, а к ним еще и диалектизмы.
- не клубника – а полуниця,
- не земляника – а суниця (поземка, позьомка, землянка),
- не шелковица – а шовковиця,
- не клюква – а журавлина (журавлика, жаровиця.),
- не черніка – а чорниця (афени, яфини, борівка),
- не голубіка – а лохина,
- не крижовнік – а аґрус (веприна, вепринник, оприни, космачки),
- не брусніка – а брусниця,
- не арбуз – а кавун.
Названия ягод на украинском / Язык – ДНК нации
Выбирайте любимые ягоды, наслаждайтесь их вкусом, готовьте, делайте заготовки – наслаждайтесь летом и называйте их на украинском языке!