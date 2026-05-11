Не говорите "не комильфо": как на украинском заменить это французское выражение

Современная молодежь употребляет немало англицизмов. Но рядом с ними есть интересные выражения, которые мы позаимствовали из французского более века назад.

Что означает французское слово "комильфо", рассказываем со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Что такое – "не комильфо"?

В нашей ежедневной речи часто появляются иноязычные выражения, которые мы употребляем почти автоматически. Одним из таких является "не комильфо" – "Ой, это как-то не комильфо...". Оно звучит будто шутливо, будто "свое", но если присмотреться – это заимствование из французского, которое скрывает интересную историю.

Фраза пришла к нам из французского "comme il faut" – буквально "как положено", "как надо", "соответственно". Слово пришло в русский язык вместе с педагогами-французами. Тогда, наравне с русским, среди дворянства и прочей образованной общественности, в обиходе был французский язык – на нем говорили, спорили, писали письма, признавались в любви.

Естественным путем некоторые фразы из французского языка трансформировались и перешли в русский язык. И через определенные исторические события стали известны и нам.

Но со временем в нашем языке закрепилось ироническое использование фразы. Когда мы говорим "не комильфо", мы имеем в виду:

неудобно, неприлично;

некрасиво выглядит;

не соответствует ожидаемым нормам, неуместно, "не в тему".

Это выражение стало крылатым и достаточно популярным в свое время и присущим определенному поколению. Впрочем, и его можно заменить на точные украинские соответствия, которых немало в словарях:

не ґречно,

не гоже,

не ліпно,

не як годиться,

не доладно,

не як слід,

не до лиця,

не пасує,

не личить,

не годиться,

якось негарно,

не по-людськи.

Такие варианты годятся, когда захотите заменить одним своим словом. Но еще есть интересные фразеологизмы, которые соответствуют слову – "не уместно", "не так".

ні пришити, ні прилатати;

ні в тин, ні в ворота;

ні в сих, ні в тих;

ні грач; ні помагач;

ні до печі, ні до речі;

ні до чобота закаблук, ні до черевика рант;

не до шмиги;

вискочити (вистрибнути) як Пилип з конопель,

вискочити (висунутися) як козак (як голий) з маку.

Поэтому французское comme il faut, которое когда-то было знаком "высшего света", теперь стало обыденной шуткой. Но украинский язык имеет свои яркие и образные выражения, которые звучат естественнее и аутентичнее.

Как сказать на украинском – "халатное отношение"?

Среди распространенных ошибок, которую можно услышать и в публичном пространстве, есть выражение – "халатное отношение".

Языковеды отмечают, что в украинском языке такой фразы нет, а "халатное отношение" является калькой с русского.

Правильный украинский аналог – "недбале ставлення"..