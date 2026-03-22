"Прибалтика" – русская калька: как правильно называть страны у Балтийского моря
- Термин "Прибалтика" считается нежелательным в современном украинском языке из-за его советского происхождения.
- Рекомендуется использовать названия "страны Балтии", "Балтийские страны" или "Балтийские государства" как нейтральные и политически корректные.
Избавляясь от русизмов из своей речи, в первую очередь откажитесь от ошибок в именах собственных, в частности – в названиях стран или регионов.
Одно из таких ошибочных названий, которое сохранилось с советских времен, – Прибалтика, а как говорить правильно, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Почему говорить "Прибалтика" – это ошибка?
В публичной речи до сих пор часто можно услышать слово "Прибалтика". Речь идет о трех государствах – Литва, Латвия и Эстония. Однако, с точки зрения современной украинской языковой нормы и политической корректности этот термин нежелателен.
Страны Балтии / Википедия
Слово "Прибалтика" – это сохранение русского названия. Оно активно закрепилось в советской административной и публицистической речи после вхождения этих стран в СССР в 1940 году, как объясняет Википедия. Таких ошибочных названий стран старшее поколение помнит еще немало – Венгрия, Армения, Турция и другие.
Как объясняют языковеды, такое название отражает имперскую перспективу: регион определяется как территория "при Балтийском море" относительно центра государства. В результате страны как бы обозначаются как периферия.
Украинские специалисты рекомендуют забыть такую формулировку и использовать другие названия:
країни Балтії
Балтійські країни
Балтійські держави
Поэтому в официальном пространстве следует использовать именно эти названия.
Интересно! Название "Балтия" – это термин, происходящий от названия Балтийское море. Оно используется как нейтральный географический термин, поэтому выражение "страны Балтии" является естественным и понятным для украинского языка.
В самих странах термин "Прибалтика" граждане не используют, кроме тех, кто скучает по СССР.
В международном контексте чаще говорят:
Baltic states (на английском)
Baltijos šalys (на литовском)
Baltijas valstis (на латвийском)
- Balti riigid, Baltimaad (на эстонском).
Все эти названия буквально означают "Балтийские государства".
Язык меняется вместе с обществом. Отказ от советских терминов – это не только вопрос стиля, но и способ точнее и уважительнее называть страны и регионы.