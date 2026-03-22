Одно из таких ошибочных названий, которое сохранилось с советских времен, – Прибалтика, а как говорить правильно, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Почему говорить "Прибалтика" – это ошибка?

В публичной речи до сих пор часто можно услышать слово "Прибалтика". Речь идет о трех государствах – Литва, Латвия и Эстония. Однако, с точки зрения современной украинской языковой нормы и политической корректности этот термин нежелателен.

Страны Балтии / Википедия

Слово "Прибалтика" – это сохранение русского названия. Оно активно закрепилось в советской административной и публицистической речи после вхождения этих стран в СССР в 1940 году, как объясняет Википедия. Таких ошибочных названий стран старшее поколение помнит еще немало – Венгрия, Армения, Турция и другие.

Как объясняют языковеды, такое название отражает имперскую перспективу: регион определяется как территория "при Балтийском море" относительно центра государства. В результате страны как бы обозначаются как периферия.

Украинские специалисты рекомендуют забыть такую формулировку и использовать другие названия:

країни Балтії

Балтійські країни

Балтійські держави

Поэтому в официальном пространстве следует использовать именно эти названия.

Интересно! Название "Балтия" – это термин, происходящий от названия Балтийское море. Оно используется как нейтральный географический термин, поэтому выражение "страны Балтии" является естественным и понятным для украинского языка.

В самих странах термин "Прибалтика" граждане не используют, кроме тех, кто скучает по СССР.

Почему "Прибалтика" – неправильно: смотрите видео

В международном контексте чаще говорят:

Baltic states (на английском)

Baltijos šalys (на литовском)

Baltijas valstis (на латвийском)

Balti riigid, Baltimaad (на эстонском).

Все эти названия буквально означают "Балтийские государства".

Язык меняется вместе с обществом. Отказ от советских терминов – это не только вопрос стиля, но и способ точнее и уважительнее называть страны и регионы.