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Учеба Саморазвитие Как заменить выражение "не ударить в грязь лицом": украинские соответствия ничего не имеют к грязи
24 июля, 16:48
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Как заменить выражение "не ударить в грязь лицом": украинские соответствия ничего не имеют к грязи

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинский язык имеет свои соответствия к русскому фразеологизму "не ударить в грязь лицом", которые не имеют ничего общего с грязью.
  • Среди украинских вариантов: не завдавати собі ганьби, не посковзнутися на слизькому, вийти з честю, не осоромитися.

Русские фразеологизмы не имеют дословных переводов в украинском языке. Поэтому важно находить наши более точные соответствия.

Соответствия к выражению "не ударить в грязь лицом" предлагает Оля Багний, рассказывает 24 Канал.

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Какое соответствие к выражению "не ударить в грязь лицом"?

Радует, что немало людей в своей речи пользуется фразеологизмами, делая разговор более живым, интересным. Но в силу определенных исторических обстоятельств украинцам навязали русские выражения. Хотя в украинском языке их значительно больше, и они развивались отдельно, и ближе к нашей реальности.

Среди самых известных выражений "не ударить в грязь лицом" – это россиянизм, который не имеет дословного перевода, то есть "не ударить лицом в грязь" как устойчивого выражения на украинском – не существует! Само выражение означает – в досадной ситуации держаться достойно. А досадные ситуации случаются у каждого.

У нас существуют свои варианты этого выражения:

  • не завдавати собі ганьби (сорому),
  • не посковзнутися (не спотикнутися) на слизькому,
  • не дати собі в кашу наплювати.

А еще можно сказать:

  • вийти з честю
  • відстояти честь свою
  • гідно (з честю) триматися
  • не осоромитися
  • не скомпрометувати себе.

Как сказать выражение на украинском: смотрите видео

Чтобы избавиться от русских фразеологизмов, стоит лишь поинтересоваться украинскими соответствиями и вы узнаете несколько вариантов, которые подберете себе по вкусу. Интересуйтесь, изучайте и говорите на украинском!