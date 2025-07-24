Как заменить выражение "не ударить в грязь лицом": украинские соответствия ничего не имеют к грязи

Русские фразеологизмы не имеют дословных переводов в украинском языке. Поэтому важно находить наши более точные соответствия.

Соответствия к выражению "не ударить в грязь лицом" предлагает Оля Багний, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "До свадьбы заживет": проверьте, правильное ли украинское соответствие вы используете

Какое соответствие к выражению "не ударить в грязь лицом"?

Радует, что немало людей в своей речи пользуется фразеологизмами, делая разговор более живым, интересным. Но в силу определенных исторических обстоятельств украинцам навязали русские выражения. Хотя в украинском языке их значительно больше, и они развивались отдельно, и ближе к нашей реальности.

Среди самых известных выражений "не ударить в грязь лицом" – это россиянизм, который не имеет дословного перевода, то есть "не ударить лицом в грязь" как устойчивого выражения на украинском – не существует! Само выражение означает – в досадной ситуации держаться достойно. А досадные ситуации случаются у каждого.

У нас существуют свои варианты этого выражения:

не завдавати собі ганьби (сорому),

не посковзнутися (не спотикнутися) на слизькому,

не дати собі в кашу наплювати.

А еще можно сказать:

вийти з честю

відстояти честь свою

гідно (з честю) триматися

не осоромитися

не скомпрометувати себе.

Как сказать выражение на украинском: смотрите видео

Чтобы избавиться от русских фразеологизмов, стоит лишь поинтересоваться украинскими соответствиями и вы узнаете несколько вариантов, которые подберете себе по вкусу. Интересуйтесь, изучайте и говорите на украинском!