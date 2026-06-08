Участников НМТ озадачило странное слово в задании по украинскому языку

Продолжается основная сессия национального мультипредметного теста. В сети иногда появляются образцы отдельных заданий по тестированию.

Часть из них вызывает дискуссию, ведь может снизить участникам итоговый балл. Часто участники не знают всех деталей, необходимых для решения той или иной задачи.

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Какое слово озадачило участников НМТ?

В соцсетях пишут, что в заданиях по украинскому языку в этом году обнаружили очень редкое слово. Говорится о существительном "нецке". Участникам тестирования нужно было знать его род. О нем пишут пользователи в тредсе и вспоминают репетиторы в видео в тиктоке.

Так, учительница языка под ником @olllessia рассказала о задании, где было вышеупомянутое слово. В задании надо было указать, где неправильно согласовано прилагательное с существительным. Для этого следовало знать род всех существительных. Подали такие пары:

цветная гуашь;

водостойкая тушь;

деревянное нецке;

мастерское оригами;

стильное граффити.

Я уверена, что 90% из вас слова "нецке" не слышали,

– заявила педагог.

И растолковала, что нецке – это традиционные японские резные миниатюрные статуэтки из дерева, кости, камня или металла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При этом репетитор советует сначала взяться за четыре другие пары слов. По ее словам, получается в таком случае, что ошибочной должна была бы быть пара с нецке. Однако не все так просто.

Есть словари, которые подают его как существительное среднего рода. И тогда здесь вообще ошибки нет. Есть словари, которые говорят, что это мужской род,

– рассказала учительница.

И добавила, что в таком случае Центр оценивания качества образования, вероятно, считает, что это слово мужского рода.

Также репетиторка заметила, что, возможно, само задание было другим. К слову, так называемые сливы НМТ не всегда могут быть правдивыми на 100%. Все же педагог рассказала об этом случае через интересное слово "нецке".

Задание на НМТ-2026: видео

В тредсе пользователи также удивлены появлением такого слова на НМТ.

В Словаре украинского языка "нецке" подают как неотменяемое существительное среднего рода. И отмечают, что это распространенные в японском искусстве 17 – 19 века произведения миниатюрной пластики из дерева, слоновой кости или металла; небольшой подвесной резной брелок на традиционной японской одежде кимоно.