Нехватка учебников и печатных тетрадей: как решить проблему

Каждый украинский школьник и учитель государство должно обеспечить учебниками. Однако каждый год книг на всех не хватает. Часто родители сами вынуждены покупать учебники для своих школьников.

В 2022 году ситуация с наличием книг для украинских учеников еще больше обострилась из-за войны. Как решить проблему с нехваткой учебников и печатных тетрадей для школьников, читайте в материале 24 канала.

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Почему не хватает учебников

Одна из главных причин – изменение контингента учащихся. Учебников в целом хватает, но их распределение по регионам и общинам не соответствует реальной потребности. Поэтому родители и педагоги часто вынуждены самостоятельно решать проблему с нехваткой учебников. Часть родителей покупает учебники за деньги.

Какая ситуация с учебниками в 2022 году

Печатают обновленные учебники для школ раз в пять лет. Если 9 классы еще смогут учиться по старым учебникам, то с 5 классами ситуация критическая. Дело в том, что в этом году реформа "Новой украинской школы" достигает уже 5-х классов. Так, для пятиклассников должны были напечатать первые нушевские учебники.

Однако проблема в том, что почти 90% всех книг до войны печатались в Харькове, который под постоянными обстрелами россии. Соответственно у многих издательств возникли серьезные проблемы с печатью книг. Также 1,3 миллиарда гривен, которые заложили в госбюджет на печать учебников для 5 и 9 классов, в этом году отдали на ВСУ еще в первые дни войны.

Учебники для 5 классов будут

Глава Минобразования Сергей Шкарлет пообещал, что для 5 класса напечатают учебники по математике и украинскому языку общим тиражом более 1 миллиона 300 тысяч экземпляров. С финансированием помогут международные партнеры.

Другие учебники, по словам Министра, будут доступны в электронном виде на сайте Минобразования и Института модернизации содержания образования.

Где получить другие учебники, чтобы не покупать

Если в школе не хватает учебников, а родителей просят их купить, торопиться не стоит, советует образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Обратитесь к руководителю школы или начальнику управления образования города/поселка/ОТГ. Таким образом:

органы управления образованием и школы могут произвести перераспределение учебников;

органы управления образованием могут закупить учебники;

общины и школы могут обратиться в резервный фонд учебников.

Если вы с ребенком за рубежом или на оккупированной территории, стоит пользоваться электронными версиями учебников.

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Электронные учебники

Эксперты говорят: PDF-версия, конечно, должна быть, но очень важно, чтобы часть учебников осталась в бумажном виде. Все потому, что у всех детей есть гаджеты, при этом нагрузка на зрение разная, рассказала секретарь Комитета образования, науки и инноваций ВРУ Наталья Пипа.

В то же время, чтобы иметь все учебники в формате PDF, Минобразования должно выкупить интеллектуальные права у авторов, заплатить им гонорары.

Печатные тетради

Также в современных школах, кроме учебников и обычных тетрадей, учащиеся учатся еще и на основе печатных тетрадей. Некоторые родители не одобряют эти инновации, ведь считают это дополнительными затратами и не совсем актуальны во время войны. Педагоги же убеждают: печатные тетради просто необходимы для обучения современного ребенка, ведь способны его заинтересовать. Обычно заказывают педагоги эти тетради у поставщиков. Хотя родители могут купить их самостоятельно в магазинах или интернете.

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