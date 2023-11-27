"Чрезвычайные люди": в Одесской области учительница проводила урок в заметенном автобусе
В Одесской области 27 ноября бушевала непогода. Многие жители области оказались в снеговой ловушке.
Однако, настоящих педагогов от проведения урока не остановит даже стихия. Это продемонстрировала учительница зарубежной литературы.
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В Одесской области учительница проводила урок в замеченном автобусе
Так, в Одесской области педагогиня, которая оказалась заблокирована в автобусе из-за снежую ловушку, провела онлайн-урок зарубежной литературы прямо в транспорте.
20 часов в заметенном автобусе провела учительница Марина Червенкова, но в 8 утра был урок зарубежной литературы,
– отметили в организации "Сила общин".
Автобус застрял в сугробе на трассе Одесса – Рени. Но учительницу не испугал снежный плен. Она все равно с утра провела урок.
Глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что на видео – педагогица одесского лицея №67 Марина Ивановна Червенкова.
Чрезвычайные люди,
– отметила чиновник.
В Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице
- Похожая щемящая история произошла год назад.
- Тогда в Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице.
- Педагогиня смогла найти интернет около одного из супермаркетов и продолжила урок.
- Она поставила ноутбук прямо на столбик и разговаривала с учениками.
- Украинцев поразила стойкость наших педагогов.