Студенты Института журналистики требуют уволить преподавателя за сексизм и пророссийские взгляды

Студенты Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя Никиту Василенко. Его обвиняют в продвижении сексистских и пророссийских идей.

Он уже получил выговор, однако должности не лишился, рассказала в соцсетях студентка вуза и военнослужащая Оксана Паращак.

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Студенты Института журналистики требуют уволить Никиту Василенко

Девушка в комментарии для hromadske также отметила, что в прошлом году студенты официально обращались к тогдашнему главе института Владимиру Ризуну. Они жаловались на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко и просили уволить его из вуза.

В письме говорилось, в частности, о том, что "во время полномасштабной войны России против Украины указанный преподаватель рассказывает студентам на занятиях о "величии России. Письмо тогда подписало более 170 студентов УНИЖ.

Тогдашний директор института Ризун заявил, что не имеет полномочия квалифицировать доказательства как нарушение. Поэтому студенты обратились к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Паращак проинформировала, что омбудсмен в январе этого года ответил, что постоянная комиссия Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко по вопросам этики создала рабочую группу, чтобы выяснить детали конфликта.



Ответ от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца / hromadske

Комиссия признала факты нарушений этики и то, что формальный подход руководства, Ученого совета и студенческого парламента УНИЖ к этим нарушениям привели к репутационным потерям института и университета в целом. На основании выводов комиссии Василенко и руководительнице кафедры, на которой он работает, объявили выговор.



Никита Василенко / фото с фейсбук-страницы преподавателя

В студпарламенте УНИЖ также обнародовали свою позицию. Там отметили, что категорически осуждают позицию и высказывания Никиты Василенко и считают недопустимым его работу в должности преподавателя. И говорят, что сделают все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.