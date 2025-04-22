Как еще можно назвать Нину: узнайте интересные и неожиданные варианты

Заимствованные имена в каждом языке приобретают свое звучание. В том числе и нежные, ласкательные обращения, которые присущи только определенному языку.

Хотя сейчас имя Нина не часто можно встретить, однако короткое и сильное имя в свое время было очень популярно. А о его значении и происхождении рассказывает 24 Канал.

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Откуда происходит имя Нина

Имя Нина, было популярно в конце 40-х и 50-х годах ХХ века. Для украинцев оно заимствовано. А вот происхождение его имеет несколько предположений:

Грузинское происхождение : Считается, что имя Нина происходит от грузинского варианта Нино , которое может означать "владычица", "царица".

Иврит : В древнееврейском языке слово с таким звучанием означает "правнучка".

Греческое происхождение : Некоторые исследователи связывают имя Нина с Ninos , именем легендарного основателя Ассирийского государства.

Латинский язык : В латыни имя может означать "царственная".

Индейцы кечуа : В языке кечуа слово "Nina" означает "тлеющий уголь, ", "уголек" "уголек".

Кроме того, Нина может иметь западноевропейское происхождение (Nina), будучи короткой формой имени Antonina (Антонина)

Делают предположение, что распространение этого имени в Украине связывают со Сталином, который был грузином, а потому немало грузинских имен стали популярными в Советском Союзе.

В то же время существует и форма имени – Нинель. Оно является одним из "идеологических имен". Это имя искусственно создано при обратном чтении Ленин – имени "вождя".

Заимствование и распространение имени – это страница истории украинцев. Однако, в украинском языке, в ласкательных формах оно приобрело свое звучание. А потому к Нине нежно можно обратиться – Ниночка, Нинка, Нинуся, Нинуська, Нуся, Нуня, Нена.

Заметьте, что украинцам не свойственны сокращения Нинуша, Нинок – это русскоязычные варианты, которые типичны и для других имен, как, например, Маша.

Имя Нина ассоциируется с самостоятельностью, перфекционизмом и гордостью. Его носительницы часто имеют сильный характер, стремятся к идеалу и не любят быть в центре внимания. Может поэтому его стоит вернуть в список популярных имен?

А едва ли не самыми известными украинками с этим именем являются – народная артистка Украины – Нина Матвиенко – неповторимый голос знаком всем. И детская писательница Нина Бичуя, автор повести "Шпага Славка Беркуты".

Волшебная скрипка в исполнении Нины Матвиенко: смотрите видео

Еще одной носительницей имени является блогер Нина-Украина, которая популяризирует украинский язык и культуру среди иностранцев.