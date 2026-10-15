"Нісуразиця" – как сказать по-украински, чтобы сохранить смысл и настроение

Когда что-то кажется странным, нелогичным или вовсе лишенным смысла, не спешим называть это "нисуразицей". Хотя слово и звучит необычно, в украинском языке есть немало точных соответствий.

Как заменить русизм "нисуразица" в украинском языке? У него есть целая подборка точных эквивалентов – от нейтральных до эмоциональных, о которых мы рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как сказать "нисуразица" на украинском?

Услышали что-то такое, что хочется только развести руками и сказать: "Ну и нисуразица!" Смысл понятен, эмоция на месте, но на украинском языке можно выразиться гораздо точнее. И вариантов здесь хватает.

Слово "нісуразиця" или "несуразиця" – разговорное калькирование с русского "несуразица", которым обычно называют что-то нелепое, нелогичное, странное или лишенное смысла. Мы знаем и слышим его из-за длительного влияния языка соседа. И некоторым может показаться, что его невозможно перевести столь же метко.

Но на украинском языке его можно передать несколькими словами – в зависимости от того, чего именно это касается – информации или поведения человека.

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Если речь идет об информации: мыслях, словах, высказываниях, выводах, лишенных здравого смысла или не имеющих никакого содержания, то:

"Нісенітниця" – когда речь идет о бессмысленных словах, мыслях или утверждениях: "Що ти верзеш? Це ж нісенітниця!" чи " Її з дитинства переконували в тому, що вона незграбна. Цікаво, хто перший вигадав цю нісенітницю?" (Юрій Андрухович).

– когда речь идет о бессмысленных словах, мыслях или утверждениях: " (Юрій Андрухович). "Дурниця" – универсальный разговорный вариант, когда кто-то сказал или сделал что-то неразумное: "Не бери до голови, це звичайнісінька дурниця".

– универсальный разговорный вариант, когда кто-то сказал или сделал что-то неразумное: "Не бери до голови, це звичайнісінька дурниця". "Безглуздя" – когда что-то противоречит здравому смыслу или не имеет логического объяснения: "Вимагати результату, не давши часу на роботу, – повне безглуздя".

когда что-то противоречит здравому смыслу или не имеет логического объяснения: "Недоладність" – когда что-то сделано неудачно, непоследовательно или не согласуется между собой: "У його поясненні стільки недоладностей, що важко зрозуміти, про що йдеться".

когда что-то сделано неудачно, непоследовательно или не согласуется между собой: "Казна-что" – эмоциональный вариант, когда трудно даже подобрать точное определение. "Що це за казна-що ти приготував?"

– эмоциональный вариант, когда трудно даже подобрать точное определение. "Дурощі" – разговорное слово для обозначения неразумных мыслей, выходок или поступков: "Облиш ці дурощі й візьмися до справи".

Украинские словари фиксируют "нисенитницу", "дурницу" и "бессмыслицу" как близкие по значению слова. Точный выбор эквивалента зависит от контекста, ведь у нас еще есть – бредні, єресь, маячню, теревені и даже – "сон сивої (чи рябої) кобили".

Если же вам не по душе украинские варианты, воспользуйтесь французским – абсурд, когда ситуация настолько нелогичная, что кажется невероятной: "Они заставили нас заполнить то самое заявление три раза. Какой абсурд!". Есть даже фразеологизм – "Театр абсурда".

Ну а "небилиця" / "небувальщина", как говорят, – это когда речь идет о выдумке, неправдоподобной истории или о чем-то, чего не могло быть: "Не выдумывай небылиц, я знаю, как все было".

Интересно! Чепуха – это также особый вид детского творчества и педагогический прием: забавные рисунки, стихи, песенки и фразы, в которых намеренно нарушена логика. Их используют в играх и воспитании дошкольников и младших школьников, чтобы развивать воображение, наблюдательность, речь, чувство юмора и творческое мышление.

Стихотворение "Нісенітниця"

Лисиця на соснi сидiла,

А поруч ковбаса летiла.

Зайчисько у ставок пiрнав -

Вiн од морквини утiкав.

Ловили карасі рибалку -

Як тільки їм його не жалко…

Сусідський котик сіно їв,

Горобчик віслюком ревів,

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

От нісенітниця яка!

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Нісенітниця яка!…

Автор: Анатолий Василевский.

"Чепуха" – это и картинки, "что перепутал художник" ( информация с www.facebook.com/zven.irc/posts)

Так можно сказать и о человеке – "нелепый", это касается и поведения, и черт характера, и внешности. Но зачем нам калька, когда на украинском можно сказать:

недоладний,

неоковирний,

кордубатий,

безладний,

недолугий ,

, безглуздий.

Обратите внимание! Ранее мы писали о другом слове, которое якобы не имеет перевода, – "мнительный", хотя это совсем не так!

Не каждое привычное слово является исконно украинским. Иногда достаточно вспомнить точный украинский эквивалент, чтобы речь стала более естественной. А "нисуразицу" оставим там, откуда она пришла.