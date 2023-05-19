Что участникам НМТ-2023 нужно делать на тестировании: весь алгоритм действий
Источник:osvita.ua
Уже в скором времени выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Чтобы полностью сосредоточиться на выполнении задач, следует хорошо знать, как будет проходить экзамен.
Уже 5 июня начнется основная сессия НМТ, которая продлится до 23 июня. Учеников просят хорошо ознакомиться с последовательностью действий в экзаменационном центре, чтобы ни у кого не возникало никаких трудностей.
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- Допуск в экзаменационный центр
Каждый ученик должен показать паспорт и сертификат со своей информационной страницы и приглашения на НМТ. Сертификат обязательно должен быть в распечатанном виде.
Что касается приглашения, то оно может быть в электронном варианте, достаточно скачать его и показать при входе в ТЭЦ.
Единственные вещи, которые можно взять с собой: прозрачная бутылка воды и ручка (любого цвета).
- Вход в аудиторию
На входе каждого центра будет специалист, который проверит документы и укажет номер аудитории. Списки с фамилиями и аудиториями будут вывешены на входе. В аудитории другой специалист укажет на компьютер, который вы должны занять.
- Инструктаж
Перед экзаменом учащимся через 5 – 7 минут расскажут, как будет проходить экзамен и на что обратить внимание. Также учащимся напомнят о запрете пользоваться техническими средствами и открывать другие вкладки браузера. В случае нарушения учащийся покинет аудиторию, а результаты теста аннулируются.
- Начало
После этого каждый получает логин и пароль, по которому он входит в систему. Работу над задачами можно начинать.
- Что будет в случае воздушной тревоги
Время тестирования остановится, а учащиеся пойдут в укрытие. Когда опасность пройдет, работу над тестом продолжат, время теста уменьшено не будет ни в коем случае.
- Работа над задачами
Правильный ответ можно пометить сразу или указать в черновике и пометить в конце тестирования. Порядок выполнения заданий и отведенное время – личное дело каждого ученика.
В качестве черновика каждый учащийся будет иметь на столе чистый лист, после завершения тестирования его можно будет забрать с собой. Также в системе будут справочные материалы по математике, химии и физике, например формулы или таблицы.
- Конец теста
После выполнения всех заданий и обозначения правильных ответов нажмите "ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ". Если ученик забудет указать какой-нибудь ответ – система об этом ему напомнит и скажет, в каком блоке нужно заполнить пробел.
Если все хорошо, система спросит повторно о желании завершить тестирование, нужно нажать "ДА".
- Результат
Сразу после этого каждый ученик получит результаты теста по каждому из блоков, то есть учащийся увидит количество баллов, которые набрал по каждому предмету. Результат по шкале 100 – 200 ученик участник НМТ получит 28 июня в своем личном кабинете.
- Подпись
После сдачи экзамена нужно подойти к инструктору и расписаться в протоколе. Только потом можно забрать личные вещи и покинуть аудиторию.