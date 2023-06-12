О поступлении можете забыть: чего не стоит делать во время сдачи НМТ-2023

Продолжается основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Однако не все ее участники получат свои баллы и шанс на поступление в вуз в этом году.

Так, многих участников НМТ-2023 изъяли из центров сдачи мультитеста из-за нарушений. Чего не стоит делать при сдачи НМТ, читайте дальше.

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Чего не стоит делать во время сдачи НМТ-2023

Так, участника НМТ-2023 лишат права сдавать тест в случае нарушения процедуры прохождения мультитеста.

Прежде всего, участники НМТ-2023 должны вовремя прибыть в экзаменационный центр. Допуск завершается за 10 минут до начала тестирования. На входе нужен паспорт и сэртификат НМТ.

В аудитории следует выполнять указания и требования работников центра по процедуре прохождения теста. Участнику НМТ запрещено приносить опасные предметы или вещества.

Также участник НМТ во время тестирования не должен:

мешать другим участникам НМТ;

общаться с другим участником НМТ;

иметь средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, шпаргалки и другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные процедурой НМТ.

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Если участник мультитеста нарушил хотя бы один из этих пунктов, его заставят покинуть аудиторию тестирования. В таком случае НМТ он не сдаст.

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Вступительная кампания – 2023: кратко