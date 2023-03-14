Должен ли выпускник сдавать НМТ, если планирует поступать в вуз за границей

Для поступления в украинский вуз результаты НМТ обязательны. Если выпускник планирует поступать в вуз за границей, должен выяснить все необходимые детали поступления в конкретном ЗВО.

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Нужно ли сдавать НМТ для вступления в заграничный вуз

Вакуленко уточнила, что во многих странах принимают во внимание результаты НМТ. Однако гарантировать это не может.

Если вы вступаете в вуз за границей и не знаете, нужно ли вам сдавать НМТ, должны выяснить это в соответствующем учебном заведении,

– подчеркнула заместитель директора УЦОКО.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

И добавила, что, учитывая, что в этом году отменили ГИА, выпускники не обязаны сдавать НМТ, если не планируют вступать в украинские вузы.

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