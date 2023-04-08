Украинский язык и математика в этом году обязательны: народный депутат рассказала о НМТ

Регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) стартовала 3 апреля и продлится до 3 мая. Основная сессия будет проходить в июне, дополнительные – в июле и августе для тех, кто не успел зарегистрироваться или сдать тест.

Народный депутат Наталья Пипа в эфире 24 Канала рассказала детали о том, как будет проходить НМТ в 2023 году. По ее словам, если в прошлом году сдачу теста готовили 2 месяца, то в этом году подготовка продолжалась более года.

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Все о НМТ в 2023 году

Наталья Пипа отметила, что регистрация на НМТ продлится с 3 апреля по 3 мая. Основная сессия будет проходить в июне, дополнительные – в июле и августе для тех, кто не успел зарегистрироваться или сдать тест.

В этом году обязательными предметами являются украинский язык и математика. Абитуриенты выбирают третий предмет, необходимый для конкретной специальности. Депутат отметила, что чаще всего дети выбирают историю Украины и английский язык.

Пипа подчеркнула, что в этом году для теста планируют сделать больше вариантов, чтобы НМТ был более похож на ВНО. Она объяснила, что в 2022 году тесты готовились 2 месяца, поэтому было мало вариантов. В 2023 году их готовят уже больше года.

В следующем году, когда закончится война, для всех выпускников планируют ГИА в формате ВНО. Если война будет продолжаться, то, возможно, снова в форме НМТ. Но обязательными предметами будут украинский язык, история Украины, математика и иностранный язык,

– сказала она.

Пипа о НМТ в 2023 году: смотрите видео

НМТ для выпускников, которые находятся в оккупации

Наталья Пипа отметила, что для детей, которые по определенным причинам пока не могут выехать с временно оккупированных территорий, но будут поступать в украинские вузы, предусмотрена упрощенная процедура НМТ.

"Дети смогут сдать НМТ с места, где они находятся, онлайн. Конечно, здесь есть много вопросов, будут ли они сдавать те тесты сами, будет ли им кто-то помогать. Но мы работаем над тем, чтобы даже если ребенок находится в оккупации, имел шанс на высшее образование в Украине", – говорит депутат.

За границей можно сдать НМТ

Народная депутат рассказала, что всем выпускникам, которые сейчас находятся за границей, нужно зайти на сайт Украинского центра оценивания качества образования или обратиться в ближайшее посольство или консульство. Обычно в других странах НМТ проводятся в школах или университетах.

Наталья Пипа отметила, что после регистрации на НМТ только выпускник и проводящий тест знает точную дату.

Во всех странах, где много украинцев, НМТ будет обеспечено. Призываю узнать, где ближайший пункт сдачи возле вас, куда вам будет удобно приехать и сдать. Мы ждем каждого будущего студента в Украине в офлайн и онлайн обучении,

– добавила она.

На НМТ-2023 уже зарегистрировалось 14 тысяч выпускников